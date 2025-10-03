Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση διέταξε η Εισαγγελία Άρτας για ανθρωποκτονία από αμέλεια, στην υπόθεση του θανάτου της 28χρονης εγκύου, η οποία κατέληξε από αναφυλακτικό σοκ μετά τη χορήγηση αντιβίωσης στο νοσοκομείο της Άρτας.

Παράλληλα, η οικογένεια της άτυχης κοπέλας κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, ζητώντας άμεση εκταφή προκειμένου να γίνει νεκροψία–νεκροτομή και τοξικολογικές εξετάσεις.

Οι συγγενείς της 28χρονης καταγγέλλουν ότι υπήρξαν σοβαρά λάθη στη διαχείριση του περιστατικού όπως:

η απουσία γιατρού κατά την εισαγωγή της,

η χορήγηση αντιβιοτικού κατόπιν τηλεφωνικών οδηγιών

η διαφωνία των γιατρών για το αν έπρεπε να λάβει κεφαλοσπορίνη, την ουσία που όπως αποδείχθηκε, της προκάλεσε το θανατηφόρο αλλεργικό σοκ

το αν έγινε τραχειοτομή για να ανοίξουν άμεσα οι αεραγωγοί της

Η οικογένεια επιμένει ότι η Σπυριδούλα, μητέρα ενός παιδιού και έγκυος στο δεύτερο, ήταν απολύτως υγιής, χωρίς ιστορικό αλλεργιών, και είχε μεταβεί στο νοσοκομείο για μια μικρή αιμορραγία.

Η θέση του νοσοκομείου

Σύμφωνα με το νοσοκομείο Άρτας, η ασθενής εξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία και κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή της. Όπως υποστηρίζουν, η χορήγηση προληπτικής αντιβίωσης σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι συνηθισμένη πρακτική.

Οι γιατροί δηλώνουν ότι αντέδρασαν άμεσα μόλις εκδήλωσε τα πρώτα συμπτώματα: αίσθημα δυσφορίας, ζάλη και εμετό, που εξελίχθηκαν γρήγορα σε αναφυλακτικό σοκ. «Όλοι οι γιατροί έσπευσαν στο πλευρό της, οι προσπάθειες ήταν υπεράνθρωπες, αλλά ο οργανισμός της δεν ανταποκρινόταν», ανέφεραν.

Ο διευθυντής της ΜΕΘ σημείωσε ότι η εντατική βρίσκεται στον ίδιο όροφο με τη μαιευτική κλινική και ο εντατικολόγος ήταν δίπλα στην ασθενή μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας

Στην ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου αναφέρεται:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης ότι πρέπει να διαπιστωθεί εάν και πότε χορηγήθηκε αδρεναλίνη, υπογραμμίζοντας ότι οι αλλεργίες μπορούν να εμφανιστούν απρόβλεπτα, ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενη χορήγηση φαρμάκων. «Επειδή υπάρχει το στοιχείο της εγκυμοσύνης, κακώς δεν έγινε η νεκροψία – νεκροτομή, για να είμαστε σίγουροι για την αιτία θανάτου» πρόσθεσε.

Η δικηγόρος της οικογένειας Σταματία Μάρκου, είπε ότι οι γιατροί είχαν διαφωνία για την αντιβίωση και ο διοικητής του νοσοκομείου δεν έκανε τα προβλεπόμενα για να παραγγείλει τη νεκροψία.