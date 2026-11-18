Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας για την αδικαιολόγητη βιαιοπραγία αστυνομικού σε βάρος νεαρής διαδηλώτριας μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 53η επέτειο της 17ης Νοέμβρη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κοντά στη ΓΑΔΑ και όπως προέκυψε από το βιντεοληπτικό υλικό, ο άνδρας των ΜΑΤ χτύπησε βάναυσα και χωρίς αιτία τη γυναίκα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος, καλυμμένη από αίματα.

Αναμένεται να κληθεί η ίδια η παθούσα να καταθέσει τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν.

Η επίσημη έρευνα και η θέση της ΕΛ.ΑΣ.

Μέτρα κατά του αστυνομικού που εμπλέκεται στον τραυματισμό διαδηλώτριας μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου παίρνει η Ελληνική Αστυνομία, ενώ παράλληλα εξετάζει και το ενδεχόμενο να τον θέσει σε διαθεσιμότητα. Σε πρώτη φάση ανακοινώθηκε επισήμως η μετακίνησή του από την μονάδα των ΜΑΤ.

Η δημοσιοποίηση του οπτικού υλικού προκάλεσε την αντίδραση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο ανακοίνωσε τη διενέργεια έρευνας (ΕΔΕ) τόσο σε πειθαρχικό όσο και σε ποινικό επίπεδο για τη διακρίβωση των συνθηκών του περιστατικού.

Σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε με σαφήνεια πως «ό,τι και αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογείται βία σε άτομα που αποχωρούσαν», επιβεβαιώνοντας ότι για την υπόθεση θα κινηθεί και η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία.

Το βίντεο με το εν ψυχρώ χτύπημα στο κεφάλι της νεαρής γυναίκας

Το αποκαλυπτικό βίντεο δείχνει ξεκάθαρα, τον αστυνομικό των ΜΑΤ να χτυπάει εν ψυχρώ με γκλοπ νεαρή διαδηλώτρια στο κεφάλι και να την «ψεκάζει» με χημικό, επιδεικνύοντας… υπερβάλλοντα ζήλο στην «εκτέλεση των καθηκόντων του».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους», αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ. Αναλυτικά το πλήρες κείμενο:

«Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία».