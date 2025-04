Ρεπορτάζ: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη απέστειλε επείγουσα παραγγελία σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών «να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας) θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό τουλάχιστον 2,5 τόνων, που φέρεται ότι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία».

Η ανακοίνωση του Αρείου Πάγου, αναλυτικά αναφέρει τα εξής:

«Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη απέστειλε σήμερα στον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών την ακόλουθη παραγγελία:

Προς Τον Διευθύνοντα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Παρακαλούμε να διενεργηθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες περιελήφθη στο πόρισμα του Εθνικού Οργανισμού Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) για την υπόθεση των Τεμπών, που ανακοινώθηκε στις 27-2-2025, συμπέρασμα, σύμφωνα με το οποίο (με επίκληση της συμβολής των Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας) θεωρήθηκε ως πιθανό αίτιο της πυρόσφαιρας, που δημιουργήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, άγνωστο πτητικό εύφλεκτο υγρό τουλάχιστον 2,5 τόνων, που φέρεται ότι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία και το οποίο δεν σχετιζόταν με τις μηχανές των τραίνων ή το δηλωμένο φορτίο αυτών.

Η ως άνω διερεύνηση κρίνεται αναγκαία προς διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιοποίνων πράξεων, όπως, ενδεικτικά, της αθέμιτης επιρροής σε δικαστικούς λειτουργούς (άρθρο 167Α ΠΚ), κατόπιν της διάψευσης εκ μέρους εκπροσώπων των ως άνω Πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας του ως άνω συμπεράσματος που τους αποδίδεται στο πόρισμα.

Θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί μεταξύ των άλλων ποιο ρόλο διαδραμάτισε στη διατύπωση του ως άνω συμπεράσματος η Επιτροπή Διερεύνησης Ανεξάρτητων Πραγματογνωμόνων Οικογενειών (ΕΔΑΠΟ) και ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων των Τεμπών Κώστας Λακαφώσης.

Να μας ενημερώσετε σχετικά.

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Γεωργία Ευθ. Αδειλίνη»

Κλίμα πλήρους σύγχυσης

Σε πλήρη σύγχυση βρίσκονται πλέον οι Έλληνες πολίτες που δεν ξέρουν τι να πιστέψουν σχετικά με την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, καθώς ο δημόσιος διάλογος έχει εκτραπεί από τα ουσιώδη (την κατάσταση στην οποία βρισκόταν και βρίσκεται ο σιδηρόδρομος, την παντελή έλλειψη συστημάτων ασφαλείας, την σύμβαση 717, την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος κ.α.), σε τεχνικές λεπτομέρειες περί της ανάφλεξης των ελαίων σιλικόνης, που, αν και σημαντικά για την ανακριτική διαδικασία, αποτελούν ζητήματα που πρέπει να επιλύσουν οι ειδικευμένοι επί του θέματος επιστήμονες.

Η σύγχυση και η ένταση εντείνεται πλέον με επίκεντρο το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, μετά τις σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του φορέα, που ζήτησε συγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και δήλωσε πως θα βγει κάθε αναφορά σχετικά με την πιθανολόγηση των αιτιών της πυρόσφαιρας και τα πορίσματα των πανεπιστημίων της Γάνδης και της Πίζας, από το πόρισμα που εξέδωσε ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Ζούγκλας», ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ προχωράει σε επανεξέταση και των όσων αναφέρει στο πόρισμά του για τα έλαια σιλικόνης, έχοντας ραντεβού αυτή την εβδομάδα με επιστήμονες που υποστηρίζουν ότι η αιτία της πυρόσφαιρας ήταν τα ηλεκτρικά τόξα σε συνδυασμό με τα έλαια σιλικόνης, όπως ο Θεόδωρος Λιόλιος, αλλά και με την επιστημονική ομάδα Κοκοτσάκη που υποστηρίζει το αντίθετο.

Αλλά εκτός από τον αναπληρωτή πρόεδρο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ κ. Παπαδημητρίου όλοι ανεξαιρέτως οι εμπλεκόμενοι στα πορίσματα ή στις εκτιμήσεις για την πυρόσφαιρα, αυτό το μεγάλο μανιτάρι φωτιάς που είδαμε όλοι στα βίντεο τις πρώτες στιγμές μετά την σύγκρουση των τρένων, πρέπει να εξηγήσουν άμεσα ποιος έχει κάνει τις σχετικές προσομοιώσεις και τα πειράματα, από ποιόν οργανισμό επίσημο έχουν πιστοποιηθεί και ποια είναι τα πραγματικά αποτελέσματά τους. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται ασφαλώς και ο κ. Λακαφώσης με την ΕΔΑΠΟ, ο οποίος σύμφωνα με δηλώσεις του, συνεισέφερε στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ στοιχεία κυρίως γύρω από την χαρτογράφηση των σημείων στα οποία βρέθηκαν τα θύματα του δυστυχήματος και όχι στοιχεία γύρω από την πυρόσφαιρα και τα έλαια σιλικόνης.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ο ΕΟΔΑΣΣΑΜ να έχει συμπεριλάβει στο πόρισμά του τα συμπεράσματα των προσομοιώσεων της ΕΔΑΠΟ για την πυρόσφαιρα, αλλά και τις εκτιμήσεις της γύρω από το πόσα ήταν τα θύματα που έχασαν την ζωή τους λόγω της φωτιάς.

Η «Ζούγκλα» κατόπιν της είδησης για την επείγουσα παραγγελία του Αρείου Πάγου, επικοινώνησε με τον Κώστα Λακαφώση προκειμένου να μας δώσει την δική του άποψη. Ο πραγματογνώμονας μας είπε ότι ακόμα δεν έχει ακριβή εικόνα, καθώς κι αυτός έλαβε γνώση πριν από λίγη ώρα, και θα μας μιλήσει όταν γνωρίζει πλήρως το τι συμβαίνει και το τι ακριβώς η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση θέλει να διερευνήσει.

Τι ανέφερε η καθηγητής του πανεπιστημίου της Γάνδης Bart Merci

Η «Ζούγκλα» ήδη από τις 30 Μαρτίου, είχε δημοσιεύσει ολόκληρο το 4ο παράρτημα που κατέθεσε η τεχνική ομάδα του Βασίλη Κοκοτσάκη, στο οποίο υπάρχει η αλληλογραφία του καθηγητή του πανεπιστημίου του Χιούστον Μανόλη Παπαδάκη (μέλους της ομάδας Κοκοτσάκη) με τον καθηγητή του πανεπιστημίου Γάνδης Bart Merci, προκειμένου να διευκρινιστεί το σε ποιόν βαθμό το πανεπιστήμιο της Γάνδης συμμετείχε στις σχετικές προσομοιώσεις ρευστοδυναμικής που αναφέρονται στο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και αν υπάρχει αντίστοιχο «πόρισμα της Γάνδης», όπως είχε δημοσιοποιηθεί σε πολλά ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης.

Ο καθηγητής Bart Merci ξεκαθάριζε μέσω αυτής της αλληλογραφίας, ότι αυτό που ζητήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης ήταν να εκφράσει την επιστημονική του άποψη για το κατά πόσον οι προσομοιώσεις CFD είναι κατάλληλες για προσομοιώσεις και πειράματα σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών. Σύμφωνα με τον καθηγητή της, η Γάνδη ούτε συμμετείχε σε προσομοιώσεις, ούτε κατέθεσε σχετικό πόρισμα. Αξιολόγησε μόνο τα προκαταρκτικά στοιχεία των προσομοιώσεων που εν τέλει διενήργησε η ΕΔΑΠΟ, χωρίς εν συνεχεία να αξιολογήσει τα αποτελέσματά τους.

Ο διάλογος των καθηγητών Παπαδάκη και Merci, που είχε δημοσιεύσει η «Ζούγκλα», καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα, περιγράφονται στο παράρτημα που κατέθεσε στον εφέτη ανακριτή η τεχνική ομάδα του Βασίλη Κοκοτσάκη, ως εξής:

«Στη συνέχεια εμείς αναζητήσαμε ποιοι από το πανεπιστήμιο της Γάνδης θα μπορούσαν να είχαν προσφέρει αυτή την τεχνική βοήθεια που αναγράφεται στην παράγραφο 488 του πορίσματος. Έτσι φτάσαμε στον καθηγητή Bart Merci του τμήματος μηχανικών των

κατασκευών και οικοδομικών υλικών που διευθύνει το εργαστήριο Magnel-Vandepitte που μεταξύ άλλων εξειδικεύεται στην πυρασφάλεια και στην προσομοίωση πυρκαγιών σε κλειστούς χώρους με σκοπό τη βελτίωση των υλικών που διασφαλίζουν την πυρασφάλεια.

Σε επικοινωνία που είχε η ομάδα μας με τον καθηγητή αυτός μας είπε ότι όντως συνήψαν συμβόλαιο με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Επίσης μας είπε και τα εξής:

Στις 14 Μαρτίου ο κ. Merci μας είπε τα εξής:

Dear Manos,

Thank you for your replies and for your considerations.

Just FYI:

1.I was contacted by e-mail on 17 December 2024 by the European Union Agency for

Railways, stating that, with the Greek accident investigation body HARSIA, they are currently

investigating the Tempi railway accident.

2.This resulted in the request for us to: 1. express a scientific opinion on the validity of the

CFD for use in the analysis; and 2. review the CFD analysis as executed (not by ourselves) by

the time we performed our review task.

47

3.We completed these tasks over a 3-week period in January 2025, based on information

provided by Mr. Costas Lakafossis, who was our contact person for our tasks.

4.We can state that:

1.We did not perform an analysis of the accident itself.

2.We did not perform any calculations ourselves (other than needed for our own review

task).

3.We did not use AI at any point.

Best regards,

Bart.

Μετάφραση: 1. Ο ΕRA επικοινώνησε μαζί μας μέσω e-email στις 17 Δεκεμβρίου 2024

δηλώνοντας ότι, με τον ελληνικό φορέα διερεύνησης ατυχημάτων ΕΟΔΑΣΑΑΜ,

διερευνούν το σιδηροδρομικό ατύχημα των Τεμπών.

2. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μας ζητήσουν: Α. να εκφράσουμε επιστημονική γνώμη

σχετικά με την εγκυρότητα των μοντέλων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής στην

ανάλυση του φαινομένου της πυρόσφαιρας και Β. Να ελέγξουμε την ανάλυση των

μοντέλων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής όπως είχαν εκτελεστεί (όχι από εμάς).

3. Ολοκληρώσαμε αυτές τις εργασίες σε μια περίοδο 3 εβδομάδων τον Ιανουάριο

του 2025, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο κ. Κώστας Λακαφώσης, ο

οποίος ήταν ο υπεύθυνος επικοινωνίας μας για τις εργασίες μας.

4. Μπορούμε να αναφέρουμε ότι:

1. Δεν κάναμε ανάλυση του ίδιου του ατυχήματος.

2. Δεν πραγματοποιήσαμε κανέναν υπολογισμό μόνοι μας (εκτός από αυτούς που

χρειαζόμασταν για τη δική μας εργασία ελέγχου).

3. Δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.

Στις 17 Μαρτίου ο καθηγητής Merci μας είπε:

Dear Manos,

We can only state that we did not perform any simulations ourselves. We only reviewed 3

preliminary scenarios. We do not know if our comments have been considered (no FDS

input files are provided in the report), nor have we approved or reviewed the final FDS

input files as included in the report. We were not involved in the writing of the report, nor

did we see any draft of it. Hence we feel there is not much more to discuss at this stage.

Sincerely,

Bart Merci.

Μετάφραση: Δεν κάναμε καμία προσομοίωση. Διερευνήσαμε τρία προκαταρκτικά

σενάρια. Δεν γνωρίζουμε αν οι υποδείξεις μας ελήφθησαν υπ’ όψη ούτε μελετήσαμε

και εγκρίναμε τα αρχεία (σ.γ. των παραμέτρων και αρχικών συνθηκών) που

χρησιμοποιήθηκαν για τις προσομοιώσεις της πυρόσφαιρας με την μέθοδο της

υπολογιστικής ρευστοδυναμικής που όπως περιλήφθηκαν (σ.γ. που δεν

περιλήφθηκαν) στο παράρτημα Β. Επίσης δε συμμετείχαμε στη συγγραφή του

παραρτήματος ούτε και το είδαμε καν. Επομένως δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε αυτή

τη στιγμή.

Απάντηση Παπαδάκη 17 Μαρτίου,

On March 14th you mentioned: “2. review the CFD analysis as executed (not by ourselves)

by the time we performed our review task”. I suppose that these are the “3 preliminary

scenarios” you refer to in today’s reply.

Μετάφραση: Στις 14 Μαρτίου αναφέρατε ότι στο διάστημα που σας είχε ζητηθεί να

εξετάσετε μελετήσατε την ανάλυση που βασίστηκε στη μέθοδο της υπολογιστικής

ρευστοδυναμικής όπως την έτρεξαν άλλοι και όχι εμείς, διερευνήσατε και τρία

προκαταρκτικά σενάρια. Υποθέτω ότι σε αυτά αναφέρεστε στο σημερινό σας μήνυμα.

Στη συνέχεια σε λίγα λεπτά μετά από την αποστολή του προηγουμένου μηνύματος ο κ.

Καθηγητής επιβεβαίωσε ότι μιλούσε για τα ίδια προκαταρκτικά σενάρια.

Σημείωση: Όπου απαιτήθηκε να γίνει μετάφραση της παραπάνω αλληλογραφίας , αυτή έγινε από τον καθηγητή πανεπιστημίου Χιούστον κ.Παπαδάκη Μανόλη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα μοντέλα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής στα οποία αναφέρεται στην παράγραφο 488 το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ δεν εκτελέστηκαν από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ αλλά ούτε και από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης. Εκτελέστηκαν από την ΕΔΑΠΟ. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ προσέλαβε το Πανεπιστήμιο της Γάνδης να ελέγξει τα αποτελέσματα αυτών των μοντέλων. Οι ερευνητές του

Πανεπιστημίου της Γάνδης έλεγξαν τρία προκαταρκτικά σενάρια και προσέφεραν τις υποδείξεις τους για τις αρχικές συνθήκες και τις παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτά αλλά ούτε μελέτησαν τα τελικά αποτελέσματα ούτε παρενέβησαν στη σύνταξη

της τελικής έκθεσης που προφανώς αποτελεί το Παράρτημα Β σε αντίθεση με αυτά που λέει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Τέλος φαίνεται ότι ο κ. Λακαφώσης παρείχε τις πληροφορίες στον κ. Merci για τα μοντέλα υπολογιστικής ρευστοδυναμικής που έτρεξε η ΕΔΑΠΟ τα οποία τελικώς δεν ήλεγξε ούτε επικύρωσε το Πανεπιστήμιο της Γάνδης ούτε έλαβε γνώση για το αν ελήφθησαν υπόψιν οι υποδείξεις του κ. Merci. Ο κ. Merci μας δήλωσε ότι δεν έλαβε ποτέ γνώση η συμμετείχε στη συγγραφή του Παραρτήματος Β του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ».

Η επιστολή του Έλληνα ερευνητή από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης

Νέα αναστάτωση έχει προκληθεί με το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ για την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς ερευνητής του Πανεπιστημίου της Γάνδης και καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Πίζας διαψεύδουν πληροφορίες ότι ερεύνησαν και κατέληξαν σε συμπεράσματα για «την ύπαρξη τουλάχιστον 3,5 τόνων παράνομου εύφλεκτου υγρού» που προκάλεσε την έκρηξη μετά τη σύγκρουση των τρένων.

Χθες, υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα που παρουσιάζουν επικοινωνία με τον ερευνητή Γεώργιο Μαραγκό από το πανεπιστήμιο της Γάνδης, ο οποίος συνεργάστηκε με τον εθνικό φορέα που συγκροτήθηκε από την κυβέρνηση τον Ιανουάριο 2023, δηλαδή τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Ο κ. Μαραγκός, κατά τα δημοσιεύματα, τώρα επικρίνει τις θέσεις του οργανισμού και πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για τη συνεργασία τους.

Κατά τον κ. Μαραγκό, η συνεργασία των επιστημόνων της Γάνδης με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ «περιορίστηκε στην προσφορά της επιστημονικής τους άποψης πάνω σε τρεις προκαταρτικές προσομοιώσεις, που τους απέστειλε ο πραγματογνώμονας Κώστας Λακαφώσης, για τις οποίες παρείχαν σχόλια».

Μάλιστα, στην επιστολή του αναφέρει: «Εμείς (ο καθηγητής Merci και εγώ) δεχθήκαμε επικοινωνία από τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ (μέσω του κ. Bart Accou) τον Δεκέμβριο του 2024 για να εκτελέσουμε δύο συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με το δυστύχημα στα Τέμπη:

1) Να εκφράσουμε την επιστημονική μας άποψη σχετικά με την εγκυρότητα της χρήσης της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στην ανάλυση του δυστυχήματος.

2) Να αξιολογήσουμε προσομοιώσεις CFD, όπως είχαν εκτελεστεί (όχι από εμάς) τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήσαμε την αξιολόγησή μας. Αυτό οδήγησε στη συγγραφή μιας σύντομης έκθεσης που περιγράφει τα κύρια ευρήματά μας.

Ολοκληρώσαμε αυτά τα καθήκοντα σε διάστημα τριών εβδομάδων τον Ιανουάριο του 2025 και δεν είχαμε καμία περαιτέρω επικοινωνία με τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ από τότε.

Η έκθεσή μας δεν περιέχει κανένα απόρρητο στοιχείο, απλώς αναλύει ορισμένες προσομοιώσεις CFD που είχε πραγματοποιήσει ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ εκείνη την περίοδο, παρέχοντας κριτική αλλά και σχόλια για βελτίωση.

Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με οποιοδήποτε από τα ευρήματα που σχετίζονται με το CFD στην έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, όταν δεν έχουμε εξετάσει τις προσομοιώσεις που παρουσιάστηκαν ούτε έχουμε συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιστημονική ανάλυση ή συγγραφή κειμένου. Δεδομένου του περιορισμένου χρόνου που είχε ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ μεταξύ της λήψης της έκθεσής μας (τέλος Ιανουαρίου) και της δημοσίευσης της τελικής του έκθεσης (τέλος Φεβρουαρίου), δεν βλέπω πώς θα μπορούσε να έχει λάβει υπόψιν τα σχόλιά μας με ένα λεπτομερή και επιστημονικά ορθό τρόπο».

Επιστολή από καθηγητή του πανεπιστημίου της Πίζας

Σύσκεψη στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ έγινε την περασμένη Παρασκευή και για την επιστολή που έστειλε ο καθηγητής από το Πανεπιστήμιο της Πίζας Γκαμπριέλε Λαντούτσι για το πόρισμα. Το πλήρες κείμενό της αναφέρει:

Γεια σας

το ακόλουθο κείμενο:

« Αναζητήθηκε εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη, ιδίως σε σχέση με τα πιθανά αίτια και τις συνέπειες της πυρκαγιάς που σημειώθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση. Αυτή περιλάμβανε: εμπειρογνωμοσύνη από τα Ερευνητικά Ινστιτούτα RI.SE της Σουηδίας, το Πανεπιστήμιο της Γάνδης (BE), το Πανεπιστήμιο της Πίζας (IT), τα εργαστήρια RST (DE) και τον καθηγητή Χημικής Μηχανικής κ. Κωνσταντόπουλο».

αποτελεί μέρος της ενότητας που περιγράφει «Ομάδα ερευνητών και πόροι». Το Πανεπιστήμιο της Πίζας και οι συναφείς εμπειρογνώμονες δεν υπέγραψαν καμία συμφωνία για αυτό. Το έγγραφο που εκδόθηκε δεν εξετάστηκε ούτε εγκρίθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πίζας.

Χρειάζομαι να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

Τροποποιήστε την αναφορά, εξαιρώντας το Πανεπιστήμιο της Πίζας από την Ενότητα 2.4

Επεξεργαστείτε το υπόλοιπο κείμενο, για να ακυρώσετε τις δύο άλλες εμφανίσεις της αναφοράς όπου γίνεται ρητή αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας (478, 488).

Αποκλείστε οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά στην ανάμειξη του Πανεπιστημίου της Πίζας σε αυτό το θέμα πριν και στο εξής.

Δεν μπορείτε να αναφέρετε οποιαδήποτε αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, χωρίς καμία υπογεγραμμένη συμφωνία. Η προηγούμενη επικοινωνία μου είναι ένα άτυπο και ατομικό e-mail προς τον κ. Accou στις 9 Ιανουαρίου 2025, προκειμένου να ενημερωθεί για ένα επιστημονικό γενικό πρόβλημα, σε γενικές συνθήκες, και εντελώς εκτός της υπόθεσης για τα Τέμπη.

Παρακαλώ ενημερώστε με,

Χαιρετισμοί,

Γκαμπριέλε Λαντούτσι

Η συνεδρίαση του ΕΟΔΑΣΑΑΜ και οι αποφάσεις

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού, το προεδρείο του συζήτησε το θέμα την Παρασκευή 04/04 και στην συνεδρίαση ειπώθηκαν τα εξής: «Ο αναπληρωτής πρόεδρος ενημέρωσε ότι το θέμα είναι εξόχως σοβαρό και εισηγήθηκε να προχωρήσει οπωσδήποτε μετά από αυτήν την εξέλιξη και την -στην ουσία- ακύρωση της επίκλησης του πανεπιστημίου της Πιζα από το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ η άμεση επιβεβαίωση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις προσομοιώσεις του δυστυχήματος με χρήση κατάλληλων μεθόδων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στην προσπάθεια να αναζητηθούν τα αίτια της πυρόσφαιρας, του μοναδικού ανοικτού σημείου του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, με κάθε δυνατό τρόπο ώστε η αιτιολόγηση να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη και – κατά το δυνατόν – μη αμφισβητήσιμη.

Πλέον όμως αυτού ο κος Παπαδημητρίου υπενθύμισε ότι με το πρακτικό της 26ης Φεβρουαρίου 2025 το συμβούλιο μετά από ομόφωνη απόφαση του είχε ζητήσει από την επιτροπή διερεύνησης των Τεμπών τη μη συμπερίληψη του κεφαλαίου με το οποίο γίνεται πιθανολόγηση για τα αίτια της πυρόσφαιρας χωρίς να υπάρχει πιστοποίηση αυτών από ανώτατο επιστημονικό ίδρυμα. Η επιτροπή αρνήθηκε το αίτημα αυτό και αποφάσισε να προχωρήσει χωρίς να αναβάλει την σχετική απόφαση.

Ακόμη ενημερώθηκε ότι η ΕΔΑΠΟ παρά τη ρητή αίτηση του εφέτη ανακριτική στον ΕΟΔΑΣΑΑΜ να παραδώσει τα στοιχεία αυτά και δύο σχετικές αιτήσεις του κου Παπαδημητρίου (από 27-3-25 και 28-3-2025 προς την ΕΔΑΠΟ) αρνείται μέχρι σήμερα 4/4/2025 να παραδώσει τα πολύτιμα αυτά στοιχεία. Για την άρνηση αυτή ενημερώθηκε επίσημα ο κος εφέτης ανακριτής.

Κατά τον πρόεδρο του σιδηροδρομικού τομέα το συμβούλιο έχει το καθήκον να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν και με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην πιστοποίηση των αποτελεσμάτων του πορίσματος της Επιτροπής Διερεύνησης των Τεμπών αναφορικά με τα αίτια της πυρόσφαιρας σε κορυφαία και εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ή συναφή ιδρύματα της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, και δη τον Δημόκριτο και τουλάχιστον άλλο ένα ίδρυμα που θα επιλέξει εκείνο με ερώτημα ποια είναι η αιτία της πυρόσφαιρας στα Τέμπη εφόσον δεν είναι (αν δεν είναι) τα έλαια σιλικόνης.

Επί των ανωτέρω σημείων, ο κ. Πέτρος Ευγενικός, μέλος του Δ.Σ., ανέφερε ότι το ανωτέρω e-mail από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πίζα θα πρέπει να γίνει γνωστό στην Επιτροπή Διερεύνησης η οποία είχε έρθει σε επαφή με το πανεπιστήμιο και εφόσον επιβεβαιώνονται τα όσα επικαλείται ο συγκεκριμένος ακαδημαϊκός, θα πρέπει να προβεί σε ορθή επανάληψη του εγκεκριμένου πορίσματος, στα σημεία που απαιτείται.

Πέραν αυτού, ότι σε συνέχεια και των αποφάσεων του Δ.Σ. με το υπ’ αρ. 14/2025 Πρακτικό θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα ο οργανισμός σε ανάθεση σε τεκμηριωμένα ικανό να επιβεβαιώσει (ή όχι) τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων προσομοιώσεων που αναγράφονται στο οριστικό πόρισμα ερευνητικό ή πανεπιστημιακό ίδρυμα. Τέλος, δεδομένων των νέων στοιχείων που έχουν προκύψει μετά την παρουσίαση του πορίσματος, ιδιαίτερα την επιβεβαίωση της γνησιότητας των video της εμπορικής αμαξοστοιχίας, τα οποία αποκλείουν την ύπαρξη εύφλεκτου φορτίου ποσότητας περίπου 2,5 τόνων στο πρώτο ανοιχτό βαγόνι μετά τη δεύτερη μηχανή, προτείνει να διερευνηθούν εκ νέου – και συμπληρωματικά με το πόρισμα που εκδόθηκε – τα πιθανά αίτια της δημιουργίας της πυρόσφαιρας από κατάλληλα εξειδικευμένο ίδρυμα.

Το συμβούλιο ομόφωνα συμφώνησε με τις ανωτέρω προτάσεις.

Πρόεδρος ΕΟΔΑΣΑΑΜ: «Έχω εισηγηθεί στο Συμβούλιο να ζητήσουμε να να απαλειφθεί το μικρό κομμάτι του πορίσματος που αφορά την πυρόσφαιρα»

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ Χρήστος Παπαδημητρίου, μιλώντας στην ΕΡΤNews, ανέφερε ότι «Ζητήσαμε να απαλειφθεί οποιαδήποτε αναφορά στο πόρισμα από το πανεπιστήμιο της Πίζας (…)».

«Οι επόμενες κινήσεις θα είναι μανιώδεις, επίμονες και φορτικές προσπάθειες επικοινωνίας με ξένα πανεπιστήμια (…) Έρχονται νέες προσομοιώσεις διάρκειας έξι μηνών από το “Δημόκριτο“» συμπλήρωσε. «Έχω δεχθεί απειλές να μην συνεχίσω την έρευνα από αλλοδαπούς παράγοντες (…) Δεν υποκύπτω σε απειλές» γνωστοποίησε ο ίδιος. «Δεν υποκύπτουμε σε απειλές. Όποιος φοβάται πεθαίνει κάθε μέρα. Όποιος φοβάται πεθαίνει μόνο μια φορά. Εγώ μία φορά θα πεθάνω. Δε φοβάμαι τίποτα» τόνισε.

Επιπλέον ανέφερε: «Έχω ήδη στείλει από το πρωί ένα e-mail στον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης για να επιβεβαιώσω όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα. Από εκεί και πέρα όμως, δεδομένης της επιστολής που μου ήρθε την Παρασκευή το απόγευμα από το Πανεπιστήμιο της Πίζας (…) Ζητήσαμε με βάση αυτό το πρακτικό να απαλειφθεί οποιαδήποτε αναφορά στο Πανεπιστήμιο της Πίζας από το πόρισμα».

Σημείωσε, ακολούθως: «Έχω εισηγηθεί στο Συμβούλιο και αναμένουμε να πάρουμε τέτοια απόφαση, να ζητήσουμε να να απαλειφθεί το μικρό κομμάτι του πορίσματος που αφορά την πυρόσφαιρα. Θέλω να θυμίσω ότι έχουμε ένα τεράστιο πόρισμα 178 σελίδων που αφορά τη σιδηροδρομική ασφάλεια. Αφορά το γιατί έγινε η σύγκρουση στα Τέμπη, αφορά 17 συστάσεις ασφαλείας. Δεν είμαστε ούτε πυροτεχνουργοί, ούτε Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (…)

Επειδή καταλαβαίνω ότι τα θέματα είναι λεπτά, θα ζητήσουμε να αφαιρεθεί το κομμάτι που αφορά την πιθανολόγηση των αιτίων της πυρόσφαιρας. Θα μείνει όλο το άλλο πόρισμα, το οποίο τιμώ και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εργασία με σοβαρές συστάσεις, όπως έχω πει, μια “μαγνητική ακτινογραφία” του τι πήγε λάθος».

Πρόσθεσε ακόμη, ανάμεσα σε άλλα:

«Είχαμε ήδη επικοινωνία με Πανεπιστήμια Ζυρίχης, Λονδίνου, Γάνδης, Πίζας και έχουμε ήδη συμφωνήσει με το “Δημόκριτο” για καινούργιες προσομοιώσεις που θα κρατήσουν έξι μήνες, αλλά δεν θα αρκεστούμε εκεί. Προσφυγή και σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Έχουμε σκεφτεί κάποιες ενέργειες που θα κάνουμε άμεσα. Την επόμενη εβδομάδα θα λάβετε γνώση μέσω δελτίου τύπου για την εμπλοκή ανώτατων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε αυτό το θέμα.

Σκοπός μας δεν ήταν να κρίνουμε τι έφταιξε για τη φωτιά στα Τέμπη. Σκοπός μας ήταν να δούμε τι έφταιξε που δύο τραίνα μπήκαν 12 λεπτά στην ίδια γραμμή και συγκρούστηκαν».