Ένα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου V-BAT φαίνεται να έχει καταπέσει στη Ρόδο, σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσίευσε το «Τάγμα Εθνοφυλακής Ικαρίας» στο Facebook το βράδυ της Πέμπτης, 22 Απριλίου.

Σε αυτή αναφέρει πως, σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το V-BAT έχει καταπέσει στην ξηρά και έχει υποστεί «εκτεταμένες ζημιές». Θεωρείται πως έχει καταστραφεί, αν και προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση σχετικά.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι το σύστημα είχε προσφάτως αναβαθμιστεί στο λογισμικό του και βρίσκεται εντός του χρόνου εγγύησης.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο πρώτα εκ των εν λόγω συστημάτων αποτέλεσαν δωρεά του κοινωφελούς ιδρύματος «Αθανάσιος Λασκαρίδης», έναντι του ποσού των 5.750.000,00 €, χωρίς ΦΠΑ.

Προγραμματίζεται επιπλέον προμήθεια συστημάτων του τύπου με αποστολή την επιτήρηση των ελληνικών συνόρων. Στις 14 Μαΐου 2025, στην έδρα της ΑΣΔΕΝ, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είχε πραγματοποιηθεί η τελετή ένταξης.

Στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2025, είχαν επιδειχθεί τέσσερα V-BAT. Όπως είχε αναφερθεί, είναι ένα από τα λίγα παγκοσμίως συστήματα drone, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία χρήσης.

Η αυτονομία πτήσεως το καθιστά ικανό να επιτηρεί σε βάθος 200 χλμ. και για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αναλαμβάνοντας αποστολές επιτήρησης – αναγνώρισης και στοχοποίησης. Επίσης, μπορεί να συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας – διάσωσης.

Ακολουθεί η ανάρτηση του «Τάγματος Εθνοφυλακής Ικαρίας»: