Με αψίδες νερού από ρυμουλκά του Λιμενικού και το επιβατηγό πλοίο «Έλυρος» έγινε η υποδοχή της φρεγάτας «Κίμων» στον κόλπο της Σούδας. Το πλοίο αποτελεί την πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Belharra που αποκτήθηκαν από τη Γαλλία τον Ιανουάριο του 2026.

Πρόκειται για ένα πλήρως ψηφιακό πολεμικό σκάφος τελευταίας γενιάς, με μήκος 121.6 μέτρα, πλάτος 17.7 μέτρα, βύθισμα 6.2 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνους και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβους.

Ο βαρύς οπλισμός της περιλαμβάνει πυροβόλο OTO Melara Super Rapido 76/62mm, 8 κατευθυνόμενα βλήματα επιφανείας-επιφανείας Exocet, 32 αντιαεροπορικά βλήματα Aster 30, 2 διπλούς τορπιλοσωλήνες, σύστημα εγγύς προστασίας RAM, 2 τηλεχειριζόμενα συστήματα Lionfish 20mm, καθώς και εκτοξευτές ηλεκτρονικών και ανθυποβρυχιακών αντιμέτρων.

Παράλληλα, διαθέτει δυνατότητα φιλοξενίας ενός ελικοπτέρου τύπου SH70B(6) ή MH60R και δύο μη επανδρωμένων αεροσκαφών Schiebel S100.

Η νέα φρεγάτα είναι το δεύτερο πολεμικό πλοίο με αυτό το όνομα. Το πρώτο ήταν το αντιτορπιλικό «Κίμων» (D-218), πρώην USS Semmes τύπου Charles F. Adams, το οποίο ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία Avondale Marine Ways Inc., καθελκύστηκε τον Μάιο του 1961 και εντάχθηκε στο αμερικανικό ναυτικό τον Δεκέμβριο του 1962.

Το σκάφος παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με τη μορφή δανεισμού στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας ΗΠΑ–Ελλάδας του 1990, μαζί με τα αμφιθαλή «Νέαρχος», «Φορμίων» και «Θεμιστοκλής». Η ύψωση της ελληνικής σημαίας πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1991 με πρώτο κυβερνήτη τον Αντιπλοίαρχο Δημήτριο Καλλέργη ΠΝ, ενώ κατέπλευσε στην Ελλάδα τον Μάιο του 1992 και παρέμεινε σε υπηρεσία έως τον παροπλισμό του το 2004.

Πηγή: zarpanews