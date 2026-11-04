Δικογραφία σε βάρος 38χρονου σχηματίστηκε για την τηλεφωνική απάτη σε βάρος 75χρονης, στις 17 Ιουνίου, στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός του 38χρονου τηλεφώνησε στην παθούσα προσποιούμενος τον αστυνομικό και της ζήτησε να συγκεντρώσει τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι, δήθεν για να την προστατέψουν.

Κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 38χρονος άνδρας.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.