Τραυματισμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή (24/8) σε περιοχή του δήμου Κατερίνης Πιερίας.

Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε δύσβατο σημείο.