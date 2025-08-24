Τραυματισμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από αυτοκίνητο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε την Κυριακή (24/8) σε περιοχή του δήμου Κατερίνης Πιερίας.
Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε δύσβατο σημείο.
Τραυματισμένη γυναίκα απεγκλωβίστηκε από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., συνεπεία εκτροπής και πτώσης του οχήματος σε δύσβατο σημείο, σε περιοχή του δήμου #Κατερίνης Πιερίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 24, 2025