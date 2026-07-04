Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές της Κατερίνης, μετά τη μακάβρια ανακάλυψη μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα στην κατοικία της, στην περιοχή του Μοσχοποτάμου.

Το χρονικό της τραγικής ανακάλυψης

Το άψυχο σώμα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής. Η πεθερά της ήταν εκείνη που αντιλήφθηκε πρώτη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και, μπαίνοντας στο σπίτι, ήρθε αντιμέτωπη με το αποτρόπαιο θέαμα, ειδοποιώντας αμέσως την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 50χρονη βρισκόταν σε ύπτια θέση και έφερε ένα βαθύ, θλαστικό τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού της.

Τα ύποπτα ευρήματα στον χώρο

Η Ασφάλεια Κατερίνης, που έχει αναλάβει την υπόθεση, εξετάζει με μεγάλη προσοχή τον χώρο, καθώς στο εσωτερικό της οικίας εντοπίστηκαν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος στο πάτωμα με εμφανή αποτυπώματα από πατημασιές, καθώς και ένα ύφασμα που έφερε ίχνη αίματος σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου κειτόταν η σορός.

Στο «μικροσκόπιο» τα ακριβή αίτια θανάτου από τον ιατροδικαστή

Λόγω της φύσης των ευρημάτων, οι αστυνομικοί ζήτησαν την κατεπείγουσα συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου.

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τραγικού ατυχήματος, οι έρευνες κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις, προκειμένου να αποκλειστεί οριστικά η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.