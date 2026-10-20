Η «πυραμίδα» που εξερράγη στα τέλη του καλοκαιριού και έγινε γνωστή στις αρχές του μήνα, στην Πιερία, είναι πια μια ακόμη υπόθεση που διερευνά ήδη η Ελληνική Δικαιοσύνη. Λόγω της ταυτότητας των εμπνευστών της, πολύ γρήγορα η δράση της συνδέθηκε με ένστολους του στρατού και της αστυνομίας, αλλά φαίνεται πως εκεί που η «ΑΤ Team Greece» έκανε θραύση ήταν το Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Οι φήμες ήθελαν τον οδυρμό να έχει καλύψει κάθε άλλο θόρυβο στο μοναδικό νοσοκομείο της Πιερίας, την ώρα που οι πρώτοι συλληφθέντες προσάγονταν στον Εισαγγελέα της Κατερίνης και γρήγορα οι φήμες έγιναν απτά στοιχεία.

Οι αρχικές οκτώ μηνύσεις «μελών/θυμάτων» της «πυραμίδας» έγιναν την δεύτερη μέρα… 81 και πιθανώς έχουν ήδη αυξηθεί πολύ περισσότερες. Μπορεί η κατάληξη να ήταν εξαιρετικά στενόχωρη για τους επικεφαλής και τους ακολούθους της «πυραμίδας», αλλά όταν, στις 28 Ιουνίου του τρέχοντος έτους, όλα ήταν διαφορετικά και άκρως αισιόδοξα.

Η «ΑΤ Team Greece» εγκαινίαζε το γραφείο της στο κέντρο της Κατερίνης. Επίσης, τίποτα δεν ήταν κρυφό και στις φωτογραφίες των εγκαινίων αποτυπώθηκαν και αρκετοί που διακίνησαν τη «χρυσή ευκαιρία» στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Υπενθυμίζουμε πως, ως AT Team Greece, ονομάζεται ο Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος λειτούργησε ως βιτρίνα για μια μεγάλη επενδυτική απάτη τύπου «πυραμίδας» με αντικείμενο τα κρυπτονομίσματα.

Δωρεές, χορηγίες και διαφημίσεις

Ο «Σύλλογος» έκανε και δωρεά στο Νοσοκομείο (κουβέρτες), όπως είχε γίνει και χορηγός της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας, λίγες μέρες πριν καταρρεύσουν όλα, και συλληφθούν 17 άτομα για την υπόθεση.

Όλα αυτά συν η διαφημιζόμενη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απόδοση των «επενδύσεων» πολλαπλασίασαν γεωμετρικά τους πελάτες. Το προσωπικό του νοσοκομείου ασχολήθηκε επί μακρόν με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που διαβεβαίωνε για τις ονειρεμένες διακοπές συναδέλφων τους που έγιναν πραγματικότητα «μόνο χάρις στην AT Team»…

Η εμπλοκή τοπικών παραγόντων

Ακόμη και Προϊστάμενος Κλινικής συμμετείχε στα εγκαίνια του γραφείου του «Συλλόγου», ενώ συγγενής του ήταν γνωστός για την καθημερινή ενασχόλησή του με τις «επενδύσεις» αυτές και την προσέλκυση πελατών.

Στις φωτογραφίες αποτυπώνονται πολλοί γνωστοί παράγοντες της δημόσιας ζωής της Κατερίνης, αλλά και κομματικό στέλεχος…

Στο άλλο μεγάλο τμήμα των ένστολων της «πυραμίδας», είναι ήδη γνωστό ότι υπήρξαν και ενημερωτικές συγκεντρώσεις στα ΚΑΑΥ της Πιερίας και μάλιστα όχι μία φορά. Οι εγκέφαλοι της εγκληματικής οργάνωσης -κατά το κατηγορητήριο- εφάρμοζαν τους απλούστερους κανόνες προσέλκυσης ενδιαφερομένων: συγγενείς και συνάδελφοι.

Έτσι κι αλλιώς, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν σταθερό εισόδημα κάθε μήνα και πιθανώς και αποταμιεύσεις.

Στο νοσοκομείο, η συνηθισμένη ενασχόληση με τα κινητά τηλέφωνα, όταν συνέβαινε συγκεκριμένες ώρες (μεσημέρι, συνήθως), ήταν στοιχείο που επιβεβαίωνε για την συμμετοχή στο «αναπτυξιακό θαύμα» που απέδιδε -όχι σε όλους- ως τα τέλη Αυγούστου. Καθόλου τυχαία, το πρώτο που ακούστηκε στην Κατερίνη, επιβεβαίωσε το ήδη γνωστό: «Κλαίει το Νοσοκομείο»…

«Σιγή ιχθύος» από τη Διοίκηση

Είκοσι μέρες μετά τις πρώτες 17 συλλήψεις, οι συζητήσεις στο Νοσοκομείο της Κατερίνης δεν είναι το ίδιο άνετες και αφορούν κυρίως τα λεφτά που χάθηκαν και την πιθανότητα να επιστραφούν.

Αυτό που απασχολεί τα «θύματα» δεν φαίνεται να απασχολεί την Διοίκηση: Υπήρξαν πράγματι στελέχη της που ασχολήθηκαν πιο ενεργά με την «ΑΤ Team», προσελκύοντας «πελάτες» και διαφημίζοντάς την, εκμεταλλευόμενοι την θέση τους;

To zougla.gr απευθύνθηκε στον Διοικητή του Νοσοκομείου, Γιώργο Χατζηγεωργίου, προκειμένου να ενημερωθεί αν πράγματι διενεργείται ΕΔΕ για τα παραπάνω. Από την προηγούμενη Πέμπτη (15.10.2026) ως αυτή την στιγμή δεν υπήρξε καμία απάντηση του Διοικητή, αν και το ερώτημα τέθηκε στη συνέχεια δύο ακόμη φορές -και γραπτώς-…