Πάνω σε παγκάκι στην αυλή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης έπεσε μεγάλο κλαδί δέντρου το πρωί της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου. Εκείνη την ώρα οι μαθητές βρίσκονταν στις αίθουσες διδασκαλίας και κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το σημείο όπου κατέληξε το κλαδί χρησιμοποιείται καθημερινά για το διάλειμμα των παιδιών του 3ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια στον προαύλιο χώρο.

Την πτώση του κλαδιού γνωστοποίησε με ανάρτησή της στο Facebook η υποδιευθύντρια του σχολείου και πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Γνωσούλα Χαϊλατζίδου.

Δημοσιεύοντας φωτογραφία από το σημείο, η ίδια ανέδειξε το ζήτημα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών στους σχολικούς χώρους.