Υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, από την οποία οι δράστες απέσπασαν χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 7.000 ευρώ, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στις 21 Απριλίου 2026 στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Προσποιήθηκε τον υπάλληλο της εφορίας

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, συνεργός του ταυτοποιημένου άνδρα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε υπάλληλο της εφορίας.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, της ανέφερε ότι υπήρχαν δήθεν φορολογικές εκκρεμότητες, οι οποίες έπρεπε να τακτοποιηθούν άμεσα προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να την πείσουν να παραδώσει χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 7.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα αντικείμενα φέρεται να παρέλαβε ο άνδρας που έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να ταυτοποιηθεί και ο συνεργός του, ενώ εξετάζεται παράλληλα εάν οι δύο άνδρες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απάτης.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε πρόκειται να υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Η σύσταση της ΕΛ.ΑΣ. προς τους πολίτες

Με αφορμή το περιστατικό, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται τηλεφωνήματα από αγνώστους που εμφανίζονται ως υπάλληλοι υπηρεσιών ή άλλων φορέων.

Η Αστυνομία συνιστά να μην αποκαλύπτονται πληροφορίες σχετικά με χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν σε μία κατοικία και να ενημερώνονται άμεσα οι Αρχές ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης.

Παράλληλα, τονίζεται η σημασία της ενημέρωσης συγγενών και φίλων, ιδιαίτερα ηλικιωμένων, για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι, ώστε να αποτρέπονται αντίστοιχα περιστατικά.