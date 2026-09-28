Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής (27/9) στο Ηράκλειο, έπειτα από δύο ξεχωριστά περιστατικά κατάρρευσης τμημάτων από μπαλκόνια σε διαφορετικές συνοικίες της πόλης. Τα συμβάντα δεν αποκλείεται να αποτελούν άμεση συνέπεια της έντονης βροχόπτωσης που είχε πλήξει την περιοχή λίγες ώρες νωρίτερα.

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όταν αποκολλήθηκαν τμήματα από ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο κτήριο που στο παρελθόν χρησίμευε ως αποθήκη. Τα συντρίμμια καταπλάκωσαν ένα σταθμευμένο δίκυκλο, προκαλώντας του σημαντικές υλικές ζημιές.

Η πτώση θορύβησε έντονα τους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τον μεγάλο αριθμό παλαιών και ασυντήρητων κτισμάτων που βρίσκονται διάσπαρτα στην ευρύτερη περιοχή.

Λίγο αργότερα, ένα δεύτερο αντίστοιχο συμβάν σημειώθηκε στη συνοικία του Πόρου. Εκεί, ένα κομμάτι μπαλκονιού υποχώρησε και κατέληξε απευθείας στο οδόστρωμα. Ευτυχώς, και σε αυτή την περίπτωση αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς τη στιγμή της κατάρρευσης δεν διερχόταν κάποιος πεζός ή όχημα από το σημείο, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί κανένας τραυματισμός.

Φωτογραφίες από το συμβάν στην Αγία Τριάδα: