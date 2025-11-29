Σοκ έχει προκαλέσει στο Άργος, το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το Σάββατο (29/11), νωρίς το μεσημέρι, στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όταν ένα μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε και καταπλάκωσε μια 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

Ο θόρυβος από την κατάρρευση ήταν τόσο βίαιος που προκάλεσε πανικό σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο εφημερεύον Νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο Κ.Α.Τ. για περαιτέρω φροντίδα.

