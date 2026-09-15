Έντονη αδιαθεσία αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας η Ιωάννα Γάκα που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γυναίκα αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της αισθάνθηκε άσχημα και οι αστυνομικοί χρειάστηκε να την ξαπλώσουν σε καναπέ έξω από το γραφείο του Ανακριτή.

Η απολογία του συζύγου της, διακόπηκε και ο κατηγορούμενος γιατρός μαζί με αστυνομικούς, της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες.

Λίγη ώρα αργότερα έφθασε στα δικαστήρια ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη κλαίγοντας αρνήθηκε να λάβει βοήθεια.

«Όλα έγιναν απολύτως νόμιμα», ισχυρίζεται η Ιωάννα Γάκα

Συνολικά οκτώ ώρες διήρκησε η απολογία της κατηγορούμενης γιατρού Ιωάννας Γάκα, η οποία ολοκλήρωσε λίγο πριν από τις 22.00 τους ισχυρισμούς της.

Η κατηγορούμενη ξεκίνησε την απολογία της γύρω στις 14:00 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίζεται ότι έγιναν όλα νόμιμα ενώ ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ισχυρίζεται ότι δεν είχε ιδέα για ότι γινόταν πριν από τις τέσσερις το απόγευμα στο γραφείο της συζύγου του.

Από την περασμένη εβδομάδα έχει προτείνει τρεις μάρτυρες υπεράσπισης. Είναι αυτόπτες όπως λέει και θέλει να αποδείξει ότι αρχικά έλειπε από το ιατρείο και όταν επέστρεψε εξέταζε ασθενή.

«Μας διέκοψαν για να επέμβω και να δώσω τις πρώτες βοήθειες», θα πει.

Οι καταθέσεις που «καίνε» το ζευγάρι

Η γιατρός του ΕΛΠΙΣ που παρέλαβε το Γιώργο Μαζωνάκη έμεινε άφωνη όταν έμαθε ότι ο γιατρός δεν συνόδευσε τον ασθενή μέχρι το νοσοκομείο

«Από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μάθαμε ότι ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν υπό την παρουσία γιατρού στο θεραπευτήριο που ήταν αρχικά, ο γιατρός αυτός δεν τον συνόδεψε ούτε στο ασθενοφόρο ούτε στο νοσοκομείο προκειμένου να μας συνδράμει με πληροφορίες της κατάστασης της υγείας του θανόντα», υποστήριξε.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ:

«Παραδώσαμε τον άνδρα τους εφημερεύοντες γιατρούς και αναμείναμε στο νοσοκομείο για σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης αντικειμένων. Κατά τη σύνταξη του εγγράφου ,εντός μαύρου τσαντακίου το οποίο μας παρέδωσε ο ιατρός του ιατρείου, ανευρέθη ταυτότητα με στοιχεία Γιώργος Μαζωνάκης. Τότε διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για τον τραγουδιστή.Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο ο γιατρός είπε ότι είχαν μηχάνημα απινιδωτή το οποίο δήλωσαν ότι δεν λειτουργούσε ,ενώ δεν εξέφρασε επιθυμία να μας συνοδεύσει στο εφημερεύον νοσοκομείο».

Μετά την ολοκλήρωση και της δεύτερης απολογίας οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ώστε μετά από κοινού με τον Ανακριτή να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.