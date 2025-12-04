Πλημμυρικά φαινόμενα και ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Byron» στη Λακωνία.

Στην Πετρίνα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, τμήμα του παλιού πέτρινου μαντρότοιχου που βρίσκεται στην περίφραξη του Ειδικό Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥΛ) κατέρρευσε, έπειτα από τις έντονες βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή, σύμφωνα με το lakonikos.gr.

Ο τοίχος, υποχώρησε, λόγω της διάβρωσης του εδάφους, παρασύροντας μαζί του μεγάλο όγκο από πέτρες, χώματα και τμήματα της μεταλλικής περίφραξης.