Ο ιστορικός μύλος στην παραλία του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, σήμα κατατεθέν της περιοχής, και σημαντικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς, κατέρρευσε ολοκληρωτικά μετά από την τελευταία κακοκαιρία.

Ο μύλος, ο οποίος δέσποζε στην περιοχή για περισσότερα από 200 χρόνια, κατέρρευσε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, από την έντονη θαλάσσια διάβρωση που εδώ και χρόνια πλήττει την ακτογραμμή, και είχε ήδη προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο μνημείο, το οποίο από τη στεριά βρέθηκε μέσα στη θάλασσα, μισογκρεμισμένο.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών αποτέλεσαν το τελικό πλήγμα, οδηγώντας στη διάλυση του εναπομείναντος τμήματος.

