Νέα προθεσμία πήρε ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Γηροκομειό της Πάτρας και θα απολογηθεί τελικά την ερχόμενη Δευτέρα. Στο μεταξύ ένταση επικράτησε στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας κατά τη μεταφορά του, όταν ο πατέρας του κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να κληθεί άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη 13 Αυγούστου στην περιοχή του Γηροκομείου, δηλώνει κατηγορηματικά αθώος.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, αλλά και αρκετοί μάρτυρες, όχι μόνο δεν είχε εμπλοκή στον εμπρησμό, αλλά προσπαθούσε να συνδράμει στην κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, ο νεαρός υποστηρίζει ότι εντόπισε καύτρα σε χωράφι και προσπάθησε να τη σβήσει, χωρίς επιτυχία, ενώ στη συνέχεια η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα.

Αστυνομικές δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, έσπευσαν στο σημείο και τον συνέλαβαν μετά από καταδίωξη.

Ο ίδιος λέει πως βρισκόταν στο πλευρό πολιτών που επιχειρούσαν να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες απειλούσαν παρακείμενο γηροκομείο.

Κατά την αποχώρησή του από το Δικαστικό Μέγαρο, το απόγευμα της Πέμπτης, συγγενείς και φίλοι του τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα και φωνές υποστήριξης, φωνάζοντας «μπράβο λεβέντη μου».

Ο 25χρονος έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί ενώπιον του Ανακριτή την Δευτέρα 18 Αυγούστου.