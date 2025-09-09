Στην Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τμήμα γυψοσανίδας κατέρρευσε από την οροφή, έπειτα από θραύση αγωγού νερού. Το δωμάτιο πλημμύρισε, ενώ οι σωληνώσεις έμειναν εκτεθειμένες.

Ασθενής που βρισκόταν στο σημείο τραυματίστηκε στο κεφάλι, σύμφωνα με το cretapost. Παράλληλα, έξι νοσηλευόμενοι μεταφέρθηκαν, καθώς ο θάλαμος γέμισε νερά. Νοσηλευτές, γιατροί και προσωπικό κατέβαλαν προσπάθειες για να απομακρύνουν τα ύδατα και να αποκαταστήσουν προσωρινά τη λειτουργία του χώρου.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, Δημήτρης Βρύσαλης, ανάρτησε φωτογραφίες από το περιστατικό, κάνοντας λόγο για συνέπειες της χρόνιας αμέλειας στη συντήρηση των κτιριακών υποδομών. Όπως σημείωσε, η τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου διαθέτει μόλις 25 μόνιμους εργαζόμενους και άλλους τόσους συμβασιούχους, όταν με βάση τον οργανισμό του 2012 θα έπρεπε να υπηρετούν 89 άτομα.

Στις δηλώσεις του ο κ. Βρύσαλης τόνισε ότι το περιστατικό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που εφαρμόζεται διαχρονικά, θέτοντας σε κίνδυνο εργαζόμενους και ασθενείς. «Η συντήρηση και η επισκευή των δημόσιων δομών θεωρούνται κόστος. Γι’ αυτό συμβαίνουν τέτοιου είδους καταρρεύσεις, που δεν είναι οι πρώτες», ανέφερε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «επικαλείται έργα βιτρίνας με χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης», την ώρα που τα νοσοκομεία λειτουργούν με ελλιπείς υποδομές και προσωπικό. «Η ζωή και η ασφάλεια γιατρών, νοσηλευτών και ασθενών παίζονται στα ζάρια», είπε χαρακτηριστικά.