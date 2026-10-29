Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης (29/10) στην Ακαδημία Πλάτωνος στην Αθήνα, όταν κατέρρευσε η σκεπή εγκαταλελειμμένου κτηρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε επί της οδού Αλαμάνας κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματισμούς, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο των συντριμμιών και τη διασφάλιση της περιμέτρου για την προστασία των περαστικών και των παρακείμενων οχημάτων.

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛΑΣ. ενώ κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί. Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.