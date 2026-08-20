Τμήμα μπαλκονιού από παλιό κτήριο αποκολλήθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα, το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στην Καβάλα.

Σύμφωνα με το kavalanews.gr, την ώρα της κατάρρευσης διερχόταν από το σημείο ένα μηχανάκι. Ο οδηγός του στάθηκε τυχερός, καθώς γλύτωσε χωρίς να τραυματιστεί.

Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτήριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλά καταλύματα Airbnb.

Μάλιστα λίγη ώρα πριν το μπαλκόνι αποκολληθεί και τμήμα του πέσει στην άσφαλτο, ακριβώς από κάτω ήταν σταθμευμένο ένα όχημα.

Μεγάλα κομμάτια από τούβλα και τσιμέντα διασκορπίστηκαν στον δρόμο. Αν και υπήρχε προστατευτικό στέγαστρο στο ισόγειο, η φθορά του κτηρίου ήταν εκτεταμένη, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ολόκληρο το δάπεδο του μπαλκονιού.

Πλέον, μόνο τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής κρέμονται επικίνδυνα στον αέρα, ενώ το μπαλκόνι από σίδερο που παραμένει μετά την πτώση του τσιμέντου θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο αν δεν απομακρυνθεί άμεσα.