Η συνεχής και δυνατή βροχή που πέφτει τις τελευταίες ημέρες στη Λαμία, είχε ως αποτέλεσμα να διαβρωθεί τοίχος παλαιού κτιρίου και να καταρρεύσει, λίγα εκατοστά μακριά από παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Το τρομακτικό είναι ότι δευτερόλεπτα πριν φύγει αυτό το μεγάλο κομμάτι, πέρασε από το σημείο πεζός που έντρομος είδε πίσω του να σωριάζονται οι πέτρες!

Το συμβάν καταγράφηκε νωρίς το βράδυ της Παρασκευής (5/12) στο στενό της οδού Μακρυγιάννη, κάτω από την Παναγία Δέσποινα παράλληλα με την οδό Καραϊσκάκη.

Σημειώνεται ότι είναι θέμα χρόνου να πέσει και το υπόλοιπο κομμάτι, ενώ υπάρχουν κι άλλα επικίνδυνα κτίσματα γύρω.

Πηγή: Lamiareport.gr