Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και φωτογραφημένα τοπόσημα της Πάτρας, τις ιστορικές Σκάλες της Αγίου Νικολάου που συνδέουν την Άνω με την Κάτω Πόλη της Πάτρας, επέλεξε ο Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος για ένα πρωτοφανές αθλητικό επίτευγμα.

Ο Πατρινός αθλητής, με πολυετή παρουσία στα γυμναστήρια, διακριτικό ήθος και στην κορυφή της ελληνικής σωματικής διάπλασης ως πρωταθλητής Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα στους περαστικούς.

Επιδεικνύοντας παροιμιώδη μυϊκή δύναμη, απόλυτο έλεγχο και απίστευτη ισορροπία, κατάφερε να διανύσει και τα 206 σκαλοπάτια της διαδρομής στηριζόμενος αποκλειστικά στα χέρια του, μετατρέποντας ένα κλασικό σημείο της πόλης σε σκηνικό μιας εντυπωσιακής επίδειξης θέλησης και φυσικής κατάστασης.

Πηγή: patrapress.gr