Στη σύλληψη μιας 28χρονης γυναίκας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατηγορείται ότι αφαίρεσε μεγάλο χρηματικό ποσό, λίρες και τιμαλφή από μονοκατοικία στην περιοχή του Πανοράματος, όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Το χρονικό της κλοπής και η λεία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η 28χρονη εκμεταλλεύτηκε την πρόσβαση που είχε στους χώρους της οικίας λόγω των επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο σπίτι, αφαίρεσε σταδιακά ή εφάπαξ χρηματικό ποσό ύψους 50.000 ευρώ, καθώς και δύο χρυσές λίρες.

Η απουσία των χρημάτων και των τιμαλφών έγινε αντιληπτή από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι υπέβαλαν αμέσως σχετική καταγγελία στις Αρχές.

Μετά από συστηματική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη, η 28χρονη ταυτοποιήθηκε ως η δράστις της κλοπής. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ η συλληφθείσα οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.