Σε μια παρέμβαση ιστορικής σημασίας προχωρά η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης των μαρμάρων του Παναθηναϊκού Σταδίου με την οικονομική στήριξη της ναυτιλιακής εταιρείας Capital Maritime & Trading Corp., συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη. Πρόκειται για την πρώτη συστηματική συντήρηση του μνημείου εδώ και 120 χρόνια, δηλαδή από την Μεσολυμπιάδα της Αθήνας του 1906, η οποία διοργανώθηκε για τη συμπλήρωση δέκα ετών από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896.

Οι εργασίες άρχισαν από τη σφενδόνη του Παναθηναϊκού Σταδίου και η πρώτη φάση τους αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου το Καλλιμάρμαρο να υποδεχθεί την Τελετή Αφής και Παράδοσης της Φλόγας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026». Η συνολική αποκατάσταση του σταδίου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος, εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την έναρξη του έργου, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία του αρχιτέκτονα-αρχαιολόγου Μανόλη Κορρέ και τη καθοδήγηση διαπιστευμένων συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού, ευχαριστώντας παράλληλα τον μεγάλο χορηγό Ευάγγελο Μαρινάκη.

Από την πλευρά του, το μέλος της ΕΟΕ και Αρχηγός Αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Los Angeles 2028», Πέτρος Συναδινός, έκανε λόγο για μια «δεύτερη αναβίωση» του εμβληματικού μνημείου.

Όπως σημείωσε, πέρα από τον καθαρισμό των πεντελικών μαρμάρων, το στάδιο θωρακίζεται με νέο ελαστικό τάπητα για τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων, νέο φωτισμό υψηλής ευκρίνειας LED και εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Ο καθαρισμός πραγματοποιείται με μια ήπια και φυσική μέθοδο που προστατεύει το μάρμαρο από φθορές. Ο ακαδημαϊκός Μανόλης Κορρές εξήγησε ότι η διαδικασία εγκρίθηκε μετά από ενδελεχείς μελέτες του Υπουργείου Πολιτισμού και βασίζεται στη χρήση καθαρού νερού με εκτόξευση υπό ελεγχόμενη πίεση μέσω ειδικών συσκευών, διασφαλίζοντας άμεσο και ασφαλές αποτέλεσμα.

Παράλληλα με τη συντήρηση των μαρμάρων, η αντικατάσταση του αγωνιστικού τάπητα υπόσχεται να αποδώσει ξανά στο Καλλιμάρμαρο τη δυνατότητα να φιλοξενεί κορυφαία διεθνή αθλητικά γεγονότα στίβου, όπως αγώνες Diamond League, συνδέοντας έτσι την πολιτιστική κληρονομιά με το σύγχρονο αθλητικό γίγνεσθαι.