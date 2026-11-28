Το απογευματινό λεωφορείο από το Ηράκλειο έχει μια σταθερή, τετράποδη υποδοχή στον σταθμό του ΚΤΕΛ στις Μοίρες. Μια σκυλίτσα περιμένει καθημερινά την άφιξή του, καθώς με αυτό επιστρέφει από τη δουλειά η ιδιοκτήτριά της.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η γυναίκα εργάζεται στην πόλη του Ηρακλείου και χρησιμοποιεί το λεωφορείο για την επιστροφή της στη Μεσαρά. Η σκυλίτσα έχει αποκτήσει τη δική της απογευματινή συνήθεια: βρίσκεται στον σταθμό και περιμένει υπομονετικά να συναντήσει ξανά τον άνθρωπό της.

Η παρουσία της έχει γίνει οικεία σε όσους εργάζονται ή μετακινούνται από το ΚΤΕΛ Μοιρών. Οδηγοί, εισπράκτορες και επιβάτες γνωρίζουν πλέον τον λόγο της καθημερινής αναμονής της, καθώς τη βλέπουν στο ίδιο σημείο, χωρίς να ενοχλεί κανέναν.

Έτσι, μέσα στην καθημερινή κίνηση του σταθμού, η σκυλίτσα έχει το δικό της σταθερό ραντεβού με το απογευματινό δρομολόγιο: να φτάσει το λεωφορείο, να συναντήσει την ιδιοκτήτριά της και να επιστρέψουν μαζί στο σπίτι.