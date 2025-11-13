Κείμενο: Μαριάννα Κορνάρου

Για χρόνια καθάριζε καθημερινά το ειδικό μηχάνημα στο φούρνο της που κόβει το ζυμάρι και φορμάρει το ψωμί, μέχρι που σήμερα το φουλάρι της μπλέχτηκε στον κύλινδρο και μετατράπηκε σε αυτοσχέδια θηλιά, που την έπνιξε.

Στο Δαμάσι της Λάρισας η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία και πάγωσε τους πάντες. Η 49χρονη Ζωή Λ., η καλοσυνάτη ιδιοκτήτρια του φούρνου, βρέθηκε νεκρή. Την εντόπισε γειτόνισσα και πελάτισσά της που πήγε στον φούρνο για να πάρει όπως κάθε πρωί το κουλούρι της. Η γυναίκα φώναζε για ώρα την άτυχη Ζωή, χωρίς να πάρει απάντηση. Η ίδια είπε πως της φάνηκε παράξενος ο συνεχόμενος «κούφιος» θόρυβος από τον κύλινδρο, που βγάζει το ψωμί και κατάλαβε πως κάτι κακό είχε συμβεί.

Η γυναίκα βγήκε αμέσως έξω και ζήτησε βοήθεια. Η περιγραφή της στο Tirnavospress συγκλονίζει. Στο παρελθόν είχε παρακολουθήσει πολλές φορές την 49χρονη φουρνάρισσα να καθαρίζει το συγκεκριμένο μηχάνημα. Μάλιστα, το πρωί πριν συμβεί η τραγωδία και το φουλάρι της μπλεχτεί στην ταινία της συσκευής, η αδερφή της Ζωής ήταν μαζί της στο φούρνο και ετοίμαζαν τα αρτοσκευάσματα μέχρι τις 05:40. Η γειτόνισσα την εντόπισε νεκρή λίγο μετά τις 06:15 το πρωί.

«Καθημερινά πηγαίνω στις 06:00 αλλά σήμερα άργησα. Αν είχα πάει νωρίτερα, μπορεί και να είχα προλάβει να ειδοποιήσω και να την σώσουμε» λέει συντετριμμένη η γυναίκα.

Η άτυχη γυναίκα -που πέθανε με τον ίδιο τραγικό τρόπο που έχασε χρόνια πριν τη ζωή της η διάσημη χορεύτρια Ισιδώρα Ντάνκαν– είχε πρόσφατα χάσει τη μητέρα της.