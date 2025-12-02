Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Κω, εξέδωσε καταδικαστική απόφαση εις βάρος ενός 59χρονου Γερμανού, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου, προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 16 χρόνια κάθειρξη και χρηματική ποινή 30.000 ευρώ.

Η υπόθεση συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και συνοδεύτηκε από ογκώδη φάκελο πραγματογνωμοσυνών, καταθέσεων και ψηφιακών πειστηρίων.

Το χρονικό της εξιχνίασης

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου του 2019, όταν η 48χρονη μητέρα κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, ότι ο κατηγορούμενος προσέγγισε στον δρόμο τον ανήλικο γιο της προτείνοντάς του 5 ευρώ, για τέλεση γενετήσιων πράξεων. Η καταγγελία οδήγησε άμεσα σε προανακριτικές ενέργειες, κατά τη διάρκεια των οποίων προέκυψε ότι η προσέγγιση γινόταν και διαδικτυακά, και συγκεκριμένα μέσω Instagram. Ο ανήλικος κατέθεσε ότι ο 59χρονος του έστελνε φωτογραφίες ερωτικού περιεχομένου, ομόφυλων και ετερόφυλων ζευγαριών, και του έκανε προτάσεις για επί πληρωμή γενετήσιες πράξεις, στοιχεία που οδήγησαν στην άμεση σύλληψη του.

Η σύλληψη και οι κατασχέσεις από το σπίτι

Την ίδια ημέρα, ο Γερμανός συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λέρου. Ακολούθησε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού, κατά την οποία κατασχέθηκαν:

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής

8 κινητά τηλέφωνα

2 κάρτες SIM

2 κάρτες μνήμης

Μία φωτογραφική μηχανή

Σε δύο από τα κινητά εντοπίστηκαν φωτογραφίες με πορνογραφικό υλικό ενηλίκων και ανηλίκων. Τα πειστήρια εξετάστηκαν από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία ανέλυσε με τα δεδομένα, χρόνους δημιουργίας και προέλευση των αρχείων. Στα προανακριτικά στάδια ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά ότι το υλικό χρησιμοποιήθηκε για προσέλκυση ανηλίκων, ισχυρισμό που η υπεράσπιση χαρακτήρισε ως παράνομο και μη γνήσιο.

Το περιστατικό του Πάσχα 2019

Ο φάκελος περιλαμβάνει ακόμη μαρτυρία σύμφωνα με την οποία, κατά το Πάσχα του 2019, ο ανήλικος ακολούθησε τον κατηγορούμενο σε παραλία στην περιοχή Άλιντα, όπου, όπως περιγράφεται, τελέστηκε εις βάρος του γενετήσια πράξη. Η μαρτυρία αυτή αποτέλεσε κεντρικό σημείο στοιχειοθέτησης των σοβαρότερων κατηγοριών.

Η γραμμή υπεράσπισης: καταγγελίες για βία και η «άκυρη» ομολογία

Υποστήριξε ότι η προανακριτική «ομολογία» είναι άκυρη, ισχυριζόμενος ότι του ασκήθηκε βία και ότι δέχθηκε ηλεκτροσόκ στο χέρι. Το Δικαστήριο εξέτασε τους ισχυρισμούς, συγκρίνοντάς τους με μαρτυρίες, ιατρικές γνωματεύσεις και υπηρεσιακές αναφορές, καταλήγοντας ότι δεν υπονομεύουν τη νομιμότητα των αποδεικτικών στοιχείων.

Τα ψηφιακά ευρήματα και η σημασία τους

Οι πραγματογνωμοσύνες ανέδειξαν τη διαδρομή μεταφοράς αρχείων, ταίριαξαν χρονικά δεδομένα με τις κατασχεθείσες συσκευές και επιβεβαίωσαν την ύπαρξη υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η αλυσίδα φύλαξης κρίθηκε επαρκής και αξιόπιστη, αποτελώντας βασικό πυλώνα της απόφασης.

Το νομικό πλαίσιο των κατηγοριών

Το κατηγορητήριο περιλάμβανε:

Γενετήσια πράξη με ανήλικο 12–14 ετών

Πορνογραφία ανηλίκου κάτω των 15 ετών

Προσέλκυση παιδιού κάτω των 15 για γενετήσιους λόγους

Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας με χειρονομίες, λεκτικές προτάσεις και επίδειξη γεννητικών οργάνων κατ’ εξακολούθηση

Η απόφαση βασίστηκε στην αρχή της αναλογικότητας, λαμβάνοντας υπόψιν τη διάρκεια των πράξεων, τον τρόπο προσέγγισης, την ηλικία του θύματος και την ύπαρξη υλικού παιδικής πορνογραφίας.

Η τελική απόφαση

Το Δικαστήριο επέβαλε:

16 χρόνια κάθειρξη

30.000 ευρώ χρηματική ποινή

Η ποινή αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Δικαιοσύνη στα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ανηλίκων, ιδιαίτερα όταν συνοδεύονται από ψηφιακά ευρήματα που αποδεικνύουν συστηματική δράση.

Προηγούμενη ποινική παραπομπή

Στο φάκελο υπήρχε και η πληροφορία ότι ο κατηγορούμενος είχε παραπεμφθεί παλαιότερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ρόδου για συναφείς κατηγορίες.

Το στοιχείο αυτό λήφθηκε υπόψιν συμπληρωματικά, χωρίς να επηρεάσει προκαταβολικά την παρούσα κρίση. Η υπόθεση ανέδειξε την ανάγκη θωράκισης των ανηλίκων τόσο στον φυσικό όσο και στον ψηφιακό χώρο.

Οι διαδικτυακές προσεγγίσεις μέσω εφαρμογών όπως το Instagram, φέρνουν στο προσκήνιο τον ρόλο οικογενειών, σχολείων και Αρχών στην πρόληψη και έγκαιρη αναφορά παρόμοιων περιστατικών.

Επιπλέον,η τεχνική αρτιότητα των ψηφιακών αναλύσεων αναδείχθηκε ως παράγοντας, που ενίσχυσε την αξιοπιστία της διαδικασίας.

Πηγή: Δημοκρατική