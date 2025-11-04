Σε συνολική ποινή κάθειρξης έξι ετών και έξι μηνών, με αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, καταδικάστηκε χθες (3/11) από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας ένα νεαρό ζευγάρι, το οποίο συμμετείχε σε κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχοντας τον ρόλο των «μεταφορέων» χρημάτων.

Η εγκληματική τους δράση εκτυλίχθηκε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2024, με επίκεντρο την Καρδίτσα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, στις 6 Νοεμβρίου 2024, άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε γυναίκα, προσποιούμενος ότι συγγενικό της πρόσωπο είχε εμπλακεί σε τροχαίο και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση.

Ζήτησε το ποσό των 50.000 ευρώ, όμως η παθούσα, υποψιασμένη, ενημέρωσε την αστυνομία. Κατόπιν συνεννόησης, συμφωνήθηκε η «παράδοση» των 10.000 ευρώ, τα οποία θα τοποθετούνταν σε τσάντα κάτω από κάδο απορριμμάτων.

Λίγη ώρα αργότερα, οι δύο κατηγορούμενοι εμφανίστηκαν στο σημείο για να παραλάβουν την τσάντα, όπως τους είχε υποδείξει ο άγνωστος συνεργός τους από το τηλέφωνο. Εκεί επενέβησαν οι αστυνομικοί και τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω.

Από την έρευνα των Αρχών διαπιστώθηκε, ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή και σε έξι ακόμη περιπτώσεις απάτης εις βάρος ανυποψίαστων γυναικών σε περιοχές της Μακεδονίας, αποσπώντας συνολικά το ποσό των 59.200 ευρώ, 30 χρυσές λίρες και διάφορα κοσμήματα.

Οι κατηγορούμενοι δικάστηκαν για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με το συνολικό ύψος της ζημίας να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και για σύσταση συμμορίας.

Στην απολογία του, ο άνδρας υποστήριξε ότι ενεπλάκη άθελά του, απαντώντας σε αγγελία εργασίας στο διαδίκτυο για θέση σε εργοστάσιο αλουμινίου στη Βουλγαρία, όπου όπως του είχαν πει θα μετέφερε χρήματα για λογαριασμό της εταιρείας και θα αμειβόταν ανάλογα. Η σύζυγός του δήλωσε ότι αγνοούσε πλήρως πως επρόκειτο για παράνομη δραστηριότητα.

Το δικαστήριο, αφού αναγνώρισε ελαφρυντικά, επέβαλε ποινή έξι ετών και έξι μηνών κάθειρξης με ανασταλτική ισχύ της έφεσης. Παράλληλα, έλαβε υπόψη ότι η γυναίκα είναι μητέρα ανήλικου παιδιού και όρισε πως σε περίπτωση έκτισης της ποινής, αυτή θα γίνει κατ’ οίκον, με τον πρόσθετο όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.