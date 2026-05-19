Καθεστώς τρομοκρατίας φαίνεται ότι είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή «μαφία», που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών, με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα στόματα από τα Βορίζια έως και το Αμάρι παρέμεναν έως σήμερα κλειστά, υπό τον φόβο αντιποίνων.

Τουλάχιστον 40 ήταν τα θύματα, ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από την πλευρά τους, αρνούνται τις σε βάρος τους κατηγορίες.

Οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καταπάτηση, σέβονται τις περιουσίες των συγχωριανών τους, μένουν νόμιμα στην περιοχή και δεν προκαλούν ζημίες.

Η συνήγορός τους, κ. Θεονύμφη Μπέρκη, έκανε λόγο για δικογραφία περίπου 2.000 σελίδων, με τον 43χρονο θείο και τα δύο ανίψια του, 44 και 39 ετών, να αρνούνται όλα τα αδικήματα που τους αποδίδονται. Η κ. Μπέρκη μάλιστα διευκρίνισε πως όσα ακίνητα δηλώνονται είναι νόμιμα.

Η ίδια χαρακτήρισε απάνθρωπη και σκληρή τη διαδικασία σύλληψης του 43χρονου, πατέρα εννέα παιδιών, έξω από το Ωνάσειο Νοσοκομείο, στην Αθήνα.

Έκαιγαν αυτοκίνητα και κατέστρεφαν καλλιέργειες

Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Αμάρι Ρεθύμνου είχαν καταγγείλει ότι απειλούνταν από το θείο και τα δύο ανίψια του, οι οποίοι καταπατούσαν τα χωράφια τους και όταν εκείνοι αρνούνταν να συμμορφωθούν, τους εκβίαζαν και τους κατέστρεφαν τις καλλιέργειές τους.

Ως πράξη αντεκδίκησης, τα μέλη της συμμορίας μετά τις απειλές προχωρούσαν και σε εμπρησμούς. Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειπαν τις ιδιοκτησίες τους υπό καθεστώς φόβου.

Από το 2021 έως και το 2025 φέρεται να είχαν εκβιάσει τουλάχιστον 40 ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, ενώ είχαν κάψει και το αυτοκίνητο ενός, τον Μάιο του 2025.

Το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι βαρύ: Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, αγροτική φθορά, εμπρησμός από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά.

Το 2021, κάτοικος του Φουρφουρά Αμαρίου ανέφερε στους αστυνομικούς ότι βρήκε το αμπέλι του κατεστραμμένο. Περίπου 400 φυτά είχαν κοπεί με ηλεκτρικό πριόνι. Ένα χρόνο μετά, ιδιοκτήτης ελαιώνα κατήγγειλε ότι βρήκε 134 ελαιόδεντρα κομμένα, ενώ άλλος αγρότης αποκάλυψε τον εμπρησμό του οχήματός του, λόγω αντεκδίκησης.

Μετά τη διασύνδεση των μεμονωμένων καταγγελιών, δόθηκε, τον Απρίλιο του 2025, εισαγγελική παραγγελία για έρευνα από το παράρτημα του ελληνικού FBI στην Κρήτη.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να εισέπραξαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάνω από 500.000 ευρώ

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι, ο θείος της οικογένειας και οι δύο ανιψιοί του, οργανώθηκαν σε συμμορία και σταδιακά στρατολογούσαν νεότερα μέλη της οικογένειας.

Στα χωριά του Αμαρίου επικρατούσε καθεστώς τρόμου λόγω των εκβιασμών που επέβαλλαν μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης. Τα στόματα παραμένουν ακόμη και τώρα ερμητικά κλειστά.

Η οικογενειακή «μαφία» πλούτιζε μέσω της καταπάτησης αγροτεμαχίων, μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης των προβάτων τους, χωρίς την καταβολή αντιτίμου ή της καλλιέργειας τμημάτων τους για την παραγωγή σιτηρών, χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Από τον διασταυρωτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες και εξίσου κατηγορούμενες γυναίκες τους, από το 2021 έως και το 2025, έχουν προβεί σε ανακριβείς δηλώσεις για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις, καθώς δήλωναν ψευδώς ως ιδιόκτητα αγροτεμάχια που δεν τους ανήκαν και αυξημένο ζωικό κεφάλαιο.

Το συνολικό ποσό που φέρεται να υφάρπαξαν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μία πενταετία, υπολογίζεται σε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Πηγές: ΕΡΤ – Creta24.gr