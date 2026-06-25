Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για τον εφοδιασμό τουλάχιστον έξι χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με φυσικό αέριο μέσω της Ελλάδας, στη βάση μακροπρόθεσμων συμβάσεων.

Όπως γνωστοποίησαν πηγές της Atlantic See , της κοινής εταιρείας της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του ομίλου AKTOR, στην εκδήλωση για την επισημοποίηση των συμφωνιών τροφοδοσίας της Αλβανίας και της Βοσνίας με αμερικανικό LNG μέσω του ελληνικού δικτύου, με ορισμένες από τις ενδιαφερόμενες χώρες έχουν ήδη υπογραφεί μνημόνια κατανόησης.

Ο Κάθετος Διάδρομος και οι Ενεργειακές Συμφωνίες

Η στρατηγική αυτή μετουσιώνει σε πράξη τον λεγόμενο «Κάθετο Διάδρομο» φυσικού αερίου, ο οποίος προβλέπει τον εφοδιασμό των Βαλκανίων και της ευρύτερης περιοχής με αέριο που θα εισάγεται σε υγροποιημένη μορφή και θα αεριοποιείται στις ελληνικές υποδομές της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης.

Όσον αφορά την Ουκρανία, Βουλγαρία και Ρουμανία, τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί αναμένεται να μετατραπούν σε δεσμευτικές, οριστικές συμφωνίες έως τα τέλη του 2026, σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλος της Atlantic See, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Στην Βόρεια Μακεδονία, επίκειται η έναρξη λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού εντός του 2027, ενώ η Μολδαβία και η Ουγγαρία, βρίσκονται σταθερά στο πλάνο των διεργασιών που εξελίσσονται.

Οι 20ετείς Συμβάσεις με Αλβανία και Βοσνία

Οι συμφωνίες της Atlantic See με την Αλβανία και τη Βοσνία αποτελούν τις πρώτες και μοναδικές μακροχρόνιες συμβάσεις πώλησης φυσικού αερίου στην περιοχή, με 20 έτη διάρκεια , με ημερομηνία έναρξης το 2030, προμήθεια 1,5 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα αερίου ετησίως που θα προέρχεται από την αμερικανική εταιρεία Venture Global και ρήτρες ασφαλείας που περιλαμβάνουν ισχυρές εγγυήσεις για την αποπληρωμή του καυσίμου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος τους.

Προειδοποιήσεις για Στενότητα Εφοδιασμού στην ΕΕ τον Επόμενο Χειμώνα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να αντιμετωπίσει ελλείψεις στον εφοδιασμό της κατά τον προσεχή χειμώνα. Η ανησυχία αυτή πηγάζει από τη σταδιακή και οριστική απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί πλήρως το φθινόπωρο του 2027, αλλά και από τις περιορισμένες εξαγωγικές δυνατότητες του Κατάρ, καθώς οι υποδομές του επλήγησαν κατά την πρόσφατη γεωπολιτική κρίση στον Περσικό Κόλπο και δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως.

Η Ενεργειακή Θωράκιση της Ελλάδας

Αντίθετα με την υπόλοιπη Ευρώπη, η ελληνική αγορά θεωρείται θωρακισμένη χάρη στις επαρκώς διαφοροποιημένες πηγές της, που συνδυάζουν μακροχρόνιες συμβάσεις μέσω αγωγών και βραχυπρόθεσμες εισαγωγές LNG.

Επιπλέον, η υψηλή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα λειτούργησε ως αποτελεσματική ασπίδα προστασίας κατά την πρόσφατη κρίση στον Περσικό. Παρά την επάρκεια, ωστόσο, δεν αποκλείεται μια πιθανή άνοδος των τιμών λόγω της αυξημένης χειμερινής ζήτησης.

Σημειώνεται ότι στην εγχώρια αγορά επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την επικείμενη δημοπρασία της 6ης Ιουλίου, η οποία αφορά τη δέσμευση δυναμικότητας για τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου από το ελληνικό σύστημα προς τις χώρες του Βορρά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Η αισιοδοξία αυτή αποδίδεται τόσο στις αυξημένες ανάγκες των βόρειων γειτόνων όσο και στα μειωμένα κόστη διαμετακόμισης, τα οποία διαμορφώθηκαν κατόπιν πιέσεων της ελληνικής πλευράς.