Κυκλοφοριακό χάος επικρατεί το πρωινό της Δευτέρας 10/11 σε Κηφισό και Κηφισίας, εκεί δηλαδή που κάθε πρωί σχεδόν οι οδηγοί στο Λεκανοπέδιο … αναστενάζουν.

Η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό από τον κόμβο της Φυλής μέχρι τον κόμβο της Λεωφόρου Κύμης και στην Λεωφόρο Κηφισίας, όπου τα οχήματα πηγαίνουν σημειωτόν.

Αντίστοιχα προβλήματα κυκλοφορίας υπάρχουν στην παραλιακή λεωφόρο ενώ και στο κέντρο της Αθήνας έντονος φόρτος υπάρχει σε Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Μεσογείων, Αρδηττού και Αλεξάνδρας.

Μ.Κ.