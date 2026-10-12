Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης συνελήφθη σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό και την κατάσχεση ποσοτήτων κάνναβης στο σπίτι του.

Ύστερα από εξηγήσεις που έδωσε ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής Αρχής αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.

Είχε προηγηθεί έρευνα της αστυνομίας σε αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης, ακατέργαστης, σε μορφή φούντας άνω των 10 κιλών, και αποξηραμένης.