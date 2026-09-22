Σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Αρτεμισίου, στην περιοχή του Κεραμεικού, προχώρησε η Τροχαία, εξαιτίας καθίζησης που σημειώθηκε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, η διέλευση των οχημάτων έχει διακοπεί συγκεκριμένα από το ύψος της συμβολής με την οδό Λεωνίδου.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των προβλημάτων που άφησε πίσω της η σημερινή έντονη κακοκαιρία στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει έμφραγμα στο οδικό δίκτυο της πρωτεύουσας, δημιουργώντας εκτεταμένα κυκλοφοριακά προβλήματα και πολύ αυξημένη κίνηση, ενώ, δυστυχώς, αποτέλεσαν αιτία και για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων.