Μια μέρα για «γερά νεύρα» αναμένεται να είναι η αυριανή (13/2), για όσους κινηθούν στο κέντρο της Αθήνας, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Δεκάδες τρακτέρ θα βρεθούν στους δρόμους, αλλά και αγρότες που θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τρακτέρ, κυρίως από τη Βοιωτία, θα συγκεντρωθούν στα διόδια Αφιδνών περίπου στις 14:00. Στη συνέχεια, συνοδεία περιπολικών και μοτοσικλετών της Τροχαίας θα κινηθούν στη Λεωφόρο Κηφισού μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Εκεί, θα βρουν «συμπαραστάτες» οδηγούς ταξί, οι οποίοι θα έχουν σταθμεύσει τα οχήματά τους παράλληλα στον δρόμο.

Όταν φτάσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη, η Τροχαία θα προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς πρόκειται για «βαριά» μηχανήματα που δεν μπορούν να κινηθούν στα στενά δρομάκια της περιοχής. Γι’ αυτόν τον λόγο, αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία και τα τρακτέρ να κινηθούν ανάποδα στην Αγίου Κωνσταντίνου και όταν φτάσουν στην πλατεία Ομονοίας, με τον ίδιο τρόπο να «ανέβουν» προς το Σύνταγμα, μέσω της οδού Πανεπιστημίου.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αναφέρει ότι «παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

Οι αγρότες στο Σύνταγμα θα ενωθούν με Σωματεία Εργαζομένων, αλλά και φοιτητές που έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις την ίδια ώρα. Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η συγκέντρωση, θα γίνει προσπάθεια ώστε να μετακινηθούν τα τρακτέρ από την Πλατεία Συντάγματος, ώστε να μην δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα στην κίνηση της πρωτεύουσας.

Πάντως, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κινητοποίησης, οι αγρότες θα μείνουν στην Αθήνα όλο το βράδυ, και θα αναχωρήσουν το Σάββατο.