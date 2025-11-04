Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Σε τροχιά έντασης μπαίνει ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αγρότες, ανά τη χώρα, αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, αντιδρώντας στις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις των πληρωμών, και ζητώντας άμεση επίλυση των προβλημάτων που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Μετά από διαδοχικές συσκέψεις, η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) ανακοίνωσε τη διοργάνωση πανελλαδικής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση ελήφθη στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης εκπροσώπων αγροτικών και κτηνοτροφικών οργανώσεων, όπου καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες του συλλαλητηρίου. Στη συγκέντρωση αναμένεται να συμμετάσχουν συνεταιρισμοί, σύλλογοι, ομοσπονδίες, παραγωγοί και κτηνοτρόφοι από ολόκληρη τη χώρα.

Αφορμή, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και τις αποζημιώσεις, καθώς και η δραματική κατάσταση στην κτηνοτροφία λόγω της εξάπλωσης της ευλογιάς.

Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι των αγροτών, στόχος είναι να αναδειχθούν τα «δίκαια αιτήματα» του κλάδου και να ζητηθούν ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.

Τσιάρας: «Οι πληρωμές θα γίνουν μόλις εγκριθεί το Action Plan»

Την ίδια ώρα, αβεβαιότητα επικρατεί σχετικά με το πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο καθυστέρησης, μέχρι να εγκριθεί το κυβερνητικό Action Plan από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε πως το σχέδιο δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ελληνική πλευρά, καθώς «η Κομισιόν έχει θέσει τρία επιπλέον σημεία που αφορούν το οριστικό κλείσιμο των εκκρεμοτήτων».

Ο Υπουργός εκτίμησε ότι, εφόσον εγκριθεί το “Action Plan 2”, θα καταβληθεί έως το τέλος του μήνα η βασική επιδότηση ύψους 500-600 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας ωστόσο ότι η τελική έγκριση αναμένεται εντός των επόμενων ημερών.

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτή του ΚΚΕ Διαμάντως Μανωλάκου, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι το Υπουργείο «εργάζεται εντατικά» για να τηρήσει τα χρονοδιαγράμματα, αναφέροντας πως μέχρι το τέλος του έτους θα ολοκληρωθούν και άλλες πληρωμές, μεταξύ των οποίων και η καταβολή 170 εκατ. ευρώ για την ανασύνθεση του αγροτικού κεφαλαίου από τον Daniel, που αφορά οφειλές από το 2024.