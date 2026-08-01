Σε ρυθμούς σταδιακής ομαλοποίησης περνούν οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια της Αττικής, μετά τη σοβαρή ταλαιπωρία και τις ακυρώσεις δρομολογίων που προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Παρά την άρση του απαγορευτικού απόπλου, στο λιμάνι του Πειραιά παρατηρούνται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους γύρω δρόμους, ενώ ορισμένα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν την Παρασκευή 31 Ιουλίου από την Ραφήνα, μεταφέρθηκαν για σήμερα Σάββατο 1 Αυγούστου, στο λιμάνι του Λαυρίου.

Μποτιλιάρισμα και καθυστερήσεις στον Πειραιά

Παρά την εξασθένηση των ισχυρών ανέμων που είχαν προκαλέσει ανατροπές στο πρόγραμμα των πλοίων, η εικόνα στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά παραμένει επιβαρυμένη.

Καταγράφονται καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις ορισμένων πλοίων, ενώ η προσέγγιση στις πύλες επιβίβασης γίνεται με ιδιαίτερη δυσκολία.

Στους οδικούς άξονες περιμετρικά του λιμανιού, παρατηρείται αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα.

Για τον λόγο αυτό, απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους ταξιδιώτες να προγραμματίζουν την αναχώρησή τους νωρίτερα από το συνηθισμένο, ώστε να διασφαλίζουν επαρκή χρόνο για την προσέγγιση και την επιβίβαση.

Άρση απαγορευτικού σε Ραφήνα και Λαύριο – Μεταφορές δρομολογίων

Μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου που τέθηκε σε ισχύ αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31/07), τα πλοία αναχωρούν πλέον κανονικά τόσο από τη Ραφήνα, όσο και από το Λαύριο.

Ωστόσο, λόγω του ανασχεδιασμού των εταιρειών για την εξυπηρέτηση των επιβατών:

Ορισμένα δρομολόγια που ακυρώθηκαν την Παρασκευή από τη Ραφήνα μεταφέρθηκαν για εκτέλεση από το λιμάνι του Λαυρίου .

. Ενδέχεται να υπάρχουν τροποποιήσεις στις ώρες αναχώρησης και άφιξης στα νησιά.

Χρήσιμες οδηγίες προς τους επιβάτες

Παρά την σταδιακή εξασθένησή τους, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και τοπικά έως 6 μποφόρ στα νότια, ενώ στα ανατολικά θα φθάνουν τα 5 με 6 και στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα του Σαββάτου (01/08) αναμένεται επιπλέον εξασθένησή τους.

Λόγω των αλλαγών που προέκυψαν στο πρόγραμμα των ακτοπλοϊκών γραμμών, οι ταξιδιώτες καλούνται πριν ξεκινήσουν για το λιμάνι, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα Λιμεναρχεία, ώστε να ενημερώνονται για τις ακριβείς ώρες και τα σημεία αναχώρησης των πλοίων τους.