Συνεχίζονται και σήμερα οι καθυστερήσεις στις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ήδη με καθυστέρηση προσγειώθηκαν οι πρωινές πτήσεις από Κέρκυρα και Ζάκυνθο, ενώ τουλάχιστον άλλες πέντε πτήσεις αφίχθησαν καθυστερημένα στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα:

Η πτήση από Κάιρο αντί για τις 06.00 προσγειώθηκε στις 07.15

Η πτήση από Γερεβάν καθυστέρησε μισή ώρα

Μισή ώρα καθυστέρησε και η πτήση από Τιφλίδα

Η πτήση από Ριάντ έπρεπε να είναι στις 07.00 και μετατέθηκε για τις 8.40

Με 15 λεπτά καθυστέρηση έγινε και η άφιξη από Ντόχα

Υπενθυμίζεται πως μεγάλες καθυστερήσεις στη λειτουργία των ελληνικών αεροδρομίων προκαλεί από την περασμένη Πέμπτη η απόφαση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) να σταματήσουν να εξυπηρετούν πτήσεις που, όπως ισχυρίζονται, υπερέβαιναν το όριο χωρητικότητας του «Ελευθέριος Βενιζέλος», πρακτική που είχε ακολουθηθεί τους καλοκαιρινούς μήνες.