Καταγράφηκαν καθυστερήσεις το πρωί της Τρίτης (27/4) στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή.

Πώς προκλήθηκε το πρόβλημα στην κυκλοφορία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν λίγο μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας η δεξιά λωρίδα, προκαλώντας άμεσα αυξημένη κίνηση στο σημείο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15′-20′ από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Ηρακλείου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10′-15′ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 27, 2026

Σε ποια σημεία παρατηρείται συμφόρηση

Η επιβάρυνση της κυκλοφορίας εντοπίζεται στο τμήμα από τον κόμβο Κηφισίας έως τον κόμβο Ηρακλείου. Οι οδηγοί που διέρχονται από εκεί, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις που κυμαίνονται περίπου από 10 έως 15 λεπτά.

Παραμένει κλειστή λωρίδα κυκλοφορίας

Μετά το ατύχημα, η δεξιά λωρίδα εξακολουθεί να παραμένει κλειστή, ενώ στο σημείο βρίσκονται αρμόδιες υπηρεσίες που επιχειρούν να αποκαταστήσουν την ομαλή ροή των οχημάτων.

Τι πρέπει να προσέχουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση.

Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πρωινό ταλαιπωρίας σήμερα (27/4), για τους οδηγούς του λεκανοπεδίου. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα καθώς και στην Περιφερειακή Υμηττού προς τον κόμβο Πεντέλης, στον Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εισόδου της Λεωφ. Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Θηβών λόγω τροχαίου συμβάντος, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία.

Ο χάρτης που δείχνει τα σημεία με την περισσότερη κίνηση

