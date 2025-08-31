Σε εξέλιξη είναι την Κυριακή (31/8) η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου στο λεκανοπέδιο, οι οποίοι επιστρέφουν από τις διακοπές τους.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς οδικούς άξονες, και ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζονται:

– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
– Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)
– Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
– Λ. Κηφισού ( Ανοδος)
– Λ. Σχιστού

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με τα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις οδούς:

– Βασ. Σοφίας (άνοδος)
– Πανεπιστημίου
– Σταδίου

Καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20′-25′ από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος.

Αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα Κυριακή υποδέχεται συνολικά 27 πλοίων.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Αττική οδός #Εθνική οδός Αθηνών- Κορίνθου #καθυστερήσεις