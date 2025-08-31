Σε εξέλιξη είναι την Κυριακή (31/8) η επιστροφή των εκδρομέων του Αυγούστου στο λεκανοπέδιο, οι οποίοι επιστρέφουν από τις διακοπές τους.

Αυξημένη είναι η κίνηση σε πολλούς οδικούς άξονες, και ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων.

Τα πιο σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία παρουσιάζονται:

– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)

– Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη-έξοδος)

– Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)

– Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

– Λ. Σχιστού

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με τα σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις οδούς:

– Βασ. Σοφίας (άνοδος)

– Πανεπιστημίου

– Σταδίου

Καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στην Αττική Οδό και πιο συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20′-25′ από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20′-25′ από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) August 31, 2025

Αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου

Στο λιμάνι του Πειραιά, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, σήμερα Κυριακή υποδέχεται συνολικά 27 πλοίων.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής, με τη Ραφήνα να υποδέχεται 13 πλοία και το Λαύριο 11, συμπληρώνοντας το παζλ της μεγάλης επιστροφής από τις καλοκαιρινές διακοπές.