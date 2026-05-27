Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στα δρομολόγια των συρμών του Προαστιακού Αθηνών, λόγω τεχνικού προβλήματος που υφίσταται στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, ένα τεχνικό πρόβλημα στις υποδομές στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, έχει ως αποτέλεσμα να σημειωθούν σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για τεχνικό πρόβλημα στην υποδομή στο ύψος της Δουκίσσης Πλακεντίας, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών.

Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».