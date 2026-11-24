Με καθυστερήσεις περίπου 145 και 100 λεπτών αντίστοιχα αναμένεται να αφιχθούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών IC51 και IC50, λόγω της τεχνικής βλάβης, που κράτησε το πρώτο από τα δύο τρένα ακινητοποιημένο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Δομοκού από τις 8.50 το πρωί.

Η αμαξοστοιχία IC51, που κατευθυνόταν προς την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε στον Δομοκό και μεταφέρθηκε στο Λιανοκλάδι με εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να συνεχίσει το δρομολόγιό της, έπειτα από την αντικατάσταση των μηχανών της.

Η IC50, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη και αφετηρία την Αθήνα, ακινητοποιήθηκε κι αυτή κατ’ ανάγκη στο Λιανοκλάδι, καθώς η γραμμή είναι μονή και δεν ήταν δυνατό να συνεχίσει το ταξίδι της, προτού λυθεί το πρόβλημα με το άλλο τρένο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Hellenic Train, το προσωπικό της βρίσκεται στη διάθεση των επιβατών, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση και συνδρομή.