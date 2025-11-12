Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Νέες σοβαρές καταγγελίες κάνουν οι εργαζόμενοι στο «Μετρό», του Σωματείου Ηλεκτροδηγών (ΣΗΕΚ), για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της λειτουργίας του μετρό της Αθήνας, με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της σχετικά με δύο περιστατικά ακινητοποίησης συρμών εκτός του καθορισμένου σημείου στάσης σε αποβάθρες, μέσα σε χρονικό διάστημα 40 ημερών.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους, δεν πρόκειται μόνο για δύο περιστατικά, καθώς όπως αποκαλύπτουν, έχει σημειωθεί και τρίτο παρόμοιο συμβάν με συρμό που παρουσίασε την ίδια τεχνική δυσλειτουργία.

Οι ηλεκτροδηγοί ρωτούν τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ αν το τρένο που το πρωί της Δευτέρας δεν σταμάτησε κανονικά στον σταθμό «Χαλάνδρι» είχε εμπλακεί και σε προηγούμενο επεισόδιο, αυτή τη φορά στον τερματικό σταθμό «Δημοτικό Θέατρο».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι στις 29 Σεπτεμβρίου είχε καταγραφεί ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό, όταν συρμός ξεπέρασε κατά «εκατοντάδες μέτρα» τα όρια ασφαλούς στάσης μεταξύ των σταθμών «Πανόρμου» και «Μέγαρο Μουσικής».

Το ΣΗΕΚ καταγγέλλει ότι, αντί η διοίκηση να εξετάσει τις αναφορές των ηλεκτροδηγών για τεχνικές δυσλειτουργίες ή ενδείξεις απορρύθμισης, επιλέγει να κινήσει πειθαρχικές διαδικασίες εις βάρος τους, όταν αυτοί επιλέγουν να μεταβούν σε χειροκίνητη λειτουργία για λόγους ασφαλείας. Οι εργαζόμενοι καλούν τη διοίκηση να απαντήσει εάν πραγματοποιούνται οι απαραίτητοι διοικητικοί έλεγχοι στα αρμόδια στελέχη συντήρησης και αν υπάρχει εποπτεία για την ορθότητα των ενεργειών τους.

«Η αδιαφορία έχει και όρια», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, υπογραμμίζοντας πως όταν αυτή ξεπερνιέται, «μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα». Παράλληλα, απευθύνουν ερώτημα προς τον αρμόδιο υπουργό, ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχει πλήρη γνώση των πραγματικών γεγονότων και της κατάστασης του δικτύου.

Τέλος, σημειώνουν ότι «αν τα υπηρεσιακά στελέχη έδειχναν τον ίδιο ζήλο για τα θέματα ασφάλειας που δείχνουν στις πειθαρχικές διώξεις συναδέλφων, ιδιαίτερα εκείνων που τολμούν να αναδεικνύουν προβλήματα, η εικόνα του μετρό θα ήταν πολύ διαφορετική».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΗΕΚ

«Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμέναμε την απάντηση της ΣΤΑΣΥ στην από 10-11-2025 ανακοίνωσή μας, το οποίο τείνει να γίνει αγανάκτηση και οργή όταν αυτή έλαβε χώρα, όχι απευθυνόμενη και στους εργαζόμενους ως όφειλε αλλά μέσω του Τύπου.

Αφού λοιπόν η εταιρεία με περισσή σιγουριά δεν βρίσκει ότι τίθεται θέμα ασφάλειας, θα θέλαμε να μας ενημερώσει για τα εξής:

Πότε στο παρελθόν συρμός έχει υπερβεί τα προβλεπόμενα όρια κατά εκατοντάδες μέτρα (περιστατικό 29ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ); ;

Ο συρμός («γαλλικός») που «έκανε του κεφαλιού του» στις 10-11-2025 στον σταθμό ‘’ΧΑΛΑΝΔΡΙ’’, εμπλέκεται σε ίδιο περιστατικό κάποιες μέρες πριν στον τερματικό σταθμό ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ’’ ή όχι;

Για ποιον ακριβώς λόγο η Διοίκηση διώκει πειθαρχικά τους ηλεκτροδηγούς -που είναι οι επιτηρητές του αυτοματοποιημένου συστήματος- όταν διαπιστώνουν απορύθμιση ή ασυνήθη συμπεριφορά και ως εκ τούτου περνάνε στη χειροκίνητη λειτουργία; Μήπως θεωρεί εφικτό την ώρα που παρουσιάζεται το πρόβλημα ή για την αποφυγή του, οι συνάδελφοι να «αιτούνται έγκρισης, ώστε να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια;;

Γίνονται οι απαιτούμενοι διοικητικοί έλεγχοι στους υπεύθυνους των οργανωτικών μονάδων για το αν ελέγχουν την ορθότητα των ενεργειών συντήρησης;

Εμείς πάντως τους προειδοποιούμε για πολλοστή φορά ότι όταν η αδιαφορία δεν έχει όρια, ΣΚΟΤΏΝΕΙ!!

Είμαστε περίεργοι, γνωρίζει άραγε ο Υπουργός την αλήθεια; Έχει πραγματική εικόνα για τα γεγονότα και την κατάσταση;;

Υ.Σ. Αν τα υπηρεσιακά στελέχη έδειχναν έστω και στο μισό την ίδια ζέση και στα ζητήματα ασφάλειας με αυτή που επιδεικνύουν στην άσκηση πειθαρχικών διώξεων εναντίον συναδέλφων (ιδίως αυτών που αναδεικνύουν θέματα ασφάλειας) η κατάσταση θα ήταν απείρως καλύτερη».