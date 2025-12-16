Δικογραφία εις βάρος μιας 55χρονης γυναίκας σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση. Η συγκεκριμένη γυναίκα κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ενός 18χρονου (σήμερα) νεαρού άνδρα, την οποία φέρεται να διέπραξε από την ηλικία των 9 ετών έως και τον Μάιο του 2025.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υποβλήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας, στην οποία αναφέρεται ότι η 55χρονη εκμεταλλευόταν την απουσία της μητέρας του θύματος, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και ζούσε με τον γιο της στην οικία της 55χρονης στην Θεσσαλονίκη.

Η σχηματισθείσα δικογραφία αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πληροφορίες από Ert News