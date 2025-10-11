Μία από τις πιο σοβαρές υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος των τελευταίων ετών στη Ρόδο, με αντικείμενο την απόκρυψη εισοδημάτων, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την μη απόδοση ΦΠΑ άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, οδήγησε έναν 57χρονο ημεδαπό ενώπιον του Ανακριτή Ρόδου.

Μετά από πολύωρη απολογία και την παρουσία του δικηγόρου του κ. Άκη Δημητριάδη, ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ στο υπόμνημά του επιμένει ότι έπεσε θύμα καλοστημένης απάτης.

Η σύλληψη και η πορεία της δικογραφίας

Ο 57χρονος, ιδιοκτήτης κατασκευαστικής επιχείρησης με έδρα τη Ρόδο, συνελήφθη προχθές το πρωί στο πλαίσιο εκτέλεσης τριών ενταλμάτων σύλληψης που είχαν εκδοθεί εις βάρος του από τον Α’ Τακτικό Ανακριτή Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Τα εντάλματα αφορούσαν τρεις πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα: απόκρυψη εισοδημάτων, έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και μη απόδοση ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η φερόμενη φοροδιαφυγή αφορά τη χρήση του 2019.

Το πρώτο ένταλμα αποδίδει στον κατηγορούμενο απόκρυψη εισοδημάτων ύψους 1.691.480 ευρώ, με αναλογούντα φόρο 759.060 ευρώ, και εισφορά αλληλεγγύης 165.578 ευρώ.

Το δεύτερο περιγράφει την έκδοση είκοσι δύο εικονικών τιμολογίων, συνολικής καθαρής αξίας 1.107.913 ευρώ, με ΦΠΑ 265.899 ευρώ, ενώ το τρίτο αφορά μη απόδοση ΦΠΑ 409.162 ευρώ για την ίδια χρονιά.

Τα εντάλματα συνοδεύονταν από αναλυτικά πορίσματα της φορολογικής διοίκησης και διορθωτικές πράξεις προσδιορισμού φόρων, τα οποία παρουσιάζουν ένα σύνολο οικονομικών παραβάσεων που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνθέτουν ένα σύστημα εικονικών συναλλαγών με σημαντική ζημία για το Δημόσιο.

Η απολογία του 57χρονου

Κατά την απολογία του ενώπιον του Ανακριτή, ο 57χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα οργανωμένης απάτης από άτομο του περιβάλλοντός του.

Όπως ανέφερε στο πολυσέλιδο υπόμνημά του, γνωρίστηκε μέσω φίλων με έναν άνδρα ο οποίος του παρουσιάστηκε ως «ειδικός στα προγράμματα ΕΣΠΑ και στις δανειοδοτήσεις επιχειρήσεων».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, ο άνδρας αυτός, εκμεταλλευόμενος την εμπιστοσύνη του, ζήτησε προσωπικά και φορολογικά στοιχεία, ακόμη και εξουσιοδότηση, με το πρόσχημα της ένταξής του σε επενδυτικά προγράμματα.

Μετέπειτα, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, το άτομο αυτό προχώρησε σε έναρξη δραστηριότητας στο όνομά του, χωρίς να τον ενημερώσει, εκδίδοντας τιμολόγια για ανύπαρκτες συναλλαγές.

«Έχω πέσει θύμα μίας καλοστημένης απάτης, τόσο εις βάρος μου, όσο και εις βάρος του Δημοσίου.

Ουδέποτε είχα δόλο να αποκρύψω εισοδήματα ή να αποφύγω την απόδοση ΦΠΑ. Δεν είχα καμία γνώση των εικονικών τιμολογίων που φέρεται να εκδόθηκαν στο όνομά μου», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του.

Ο κατηγορούμενος δήλωσε ότι εργάζεται ως απλός εργατοτεχνίτης και ότι δεν είχε ποτέ δραστηριότητα κατασκευαστικής εταιρείας με κύκλο εργασιών τέτοιου ύψους. Επισήμανε, επίσης, ότι δεν γνωρίζει τους φερόμενους αποδέκτες των εικονικών τιμολογίων, ζητώντας τη διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης, προκειμένου να αποδειχθεί πως οι υπογραφές στα παραστατικά δεν είναι δικές του.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι το πρόσωπο που τον εξαπάτησε έχει ποινικό παρελθόν και εμπλοκή σε παρόμοιες υποθέσεις απάτης και πλαστογραφίας, ενώ ζήτησε την προσκόμιση του ποινικού μητρώου και των φορολογικών στοιχείων του ατόμου αυτού.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες Αρχές να ερευνούν περαιτέρω το οικονομικό κύκλωμα των εικονικών τιμολογίων και των μη αποδοθέντων φόρων. Ο φάκελος της δικογραφίας θα ενισχυθεί με τις αναμενόμενες πραγματογνωμοσύνες, τα αποτελέσματα των οποίων θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ο 57χρονος, στο μεταξύ, επιστρέφει στην καθημερινότητά του, υπό το βάρος των κατηγοριών, αλλά και με την προσδοκία ότι οι έρευνες θα αποδείξουν όσα ο ίδιος ισχυρίζεται από την πρώτη στιγμή: ότι υπήρξε θύμα και όχι δράστης της απάτης.

