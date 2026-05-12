Σοκ στην Κέρκυρα. Ένας 56χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν κατηγορούμενος σε υπόθεση παιδική πορνογραφίας, βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του. Μία ημέρα μετά την απολογία του, είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με το corfu news, τον άνδρα βρήκαν συγγενείς του ενώ δίπλα του βρέθηκε μια κυνηγετικής καραμπίνα.

Ο άνδρας αντιμετώπιζε κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος για υπόθεση που αφορά παραβίαση της νομοθεσίας περί πορνογραφικού υλικού ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

Ο Κερκυραίος εμπλέκονταν σε υπόθεση κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. H υπόθεση είχε έρθει στο φως έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με την τοπική Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν κατασχεθεί ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακά αρχεία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, ενώ η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε μετά από ενημέρωση αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης προς τις ελληνικές αρχές για διακίνηση σχετικού υλικού μέσω διαδικτύου.