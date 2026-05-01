Ένας 30χρονος από την Αλβανία, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στου Ρέντη, είναι ανάμεσα στους τέσσερις συλληφθέντες σπείρας που διακινούσε κάνναβη και βραστή κοκαΐνη στην Αγία Βαρβάρα και άλλες περιοχές της Δυτικής Αττικής.

Ο διακινητής ναρκωτικών είναι σεσημασμένος για βιασμό, κλοπές, απείθεια, παραβάσεις του νόμου περί όπλων, και έξι υποθέσεις ναρκωτικών από το 2014 μέχρι σήμερα.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο 30χρονος και οι συνεργοί του διακινούσαν ναρκωτικά με σημείο πώλησης διαμέρισμα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Το απόγευμα της Πέμπτης συνελήφθησαν δύο από τους κατηγορούμενους στον Κορυδαλλό, γιατί κατείχαν συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και βραστής, που είχαν προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 30χρονο και τον 27χρονο υπαρχηγό του.

Ακολούθησαν οι συλλήψεις του αρχηγού και του υπαρχηγού στο διαμέρισμα της Αγίας Βαρβάρας.

Πέρα από το βαρύ ποινικό παρελθόν του 30χρονου, και ο 27χρονος είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε συμμορία που τα μέλη της διέπρατταν ληστείες, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία.

Ένα 34χρονο μέλος της συμμορίας είχε συλληφθεί το 2011 ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που μετέφερε ακατέργαστη κάνναβη από την Ελλάδα, με φορτηγά αυτοκίνητα, προς χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Τότε είχαν κατασχεθεί περίπου 2 τόνοι ακατέργαστης κάνναβης.

Επίσης, ο 30χρονος έχει κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και πολλές φορές για κλοπή.