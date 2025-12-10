Ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία τα στοιχεία τριών ανδρών, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε επεισόδιο αθλητικής βίας στο Αγρίνιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι επιτέθηκαν στις 30 Νοέμβριου σε άνδρα, την στιγμή που παρακολουθούσε με τον 11χρονο γιο του ποδοσφαιρική αναμέτρηση και του προκάλεσαν σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με κλωτσιές και μπουνιές.

Ο ξυλοδαρμός του άνδρα διαπράχθηκε μπροστά στον ανήλικο γιο του, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, έμεινε αβοήθητος, με κίνδυνο να τραυματιστεί, καθώς βρέθηκε σε επικίνδυνο σημείο κερκίδας γηπέδου, χωρίς την επιμέλεια ενηλίκου.

Στο θύμα του ξυλοδαρμού παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από γιατρό του γηπέδου, ενώ στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο του Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σχηματίστηκε δικογραφία για τους τρεις κατηγορούμενους

Σε βάρος των τριών ανδρών, σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης της νομοθεσίας περί αθλητισμού, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της παράνομης βίας και της έκθεσης.

Επίσης, ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία, τα στοιχεία τριών ακόμη ανδρών, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε περιστατικό αθλητικής βίας την ίδια ημέρα στο Αγρίνιο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, έχοντας οπαδικά κίνητρα, εξύβρισαν και προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε 15χρονο, την στιγμή που ο ανήλικος ήταν μέσα σε κατάστημα και παρακολούθησε από την τηλεόραση ποδοσφαιρικό αγώνα.

Την ίδια στιγμή άγνωστος δράστης αφαίρεσε το πορτοφόλι του ανήλικου, που περιείχε 40 ευρώ, καθώς και τα κλειδιά του σπιτιού του.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ