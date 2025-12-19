Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία 22χρονη Ρομά, που όπως κατήγγειλε, οι ίδιοι οι συγγενείς της την νάρκωσαν και την βίασαν.

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στην Καλαμάτα με τη συνομήλικη ξαδέλφη της, τον άντρα της και έναν ξάδελφό του και όλοι μαζί συμφώνησαν να μεταβούν οδικώς στο Αίγιο για διασκέδαση.

Όπως κατήγγειλε το θύμα στις Αρχές, όταν έφτασαν στον προορισμό τους και κάθισαν στο κατάστημα η ξαδέλφη της τη νάρκωσε με φάρμακο, που της έριξε στο ποτό της.

Η συνέχεια ήταν εφιαλτική για την κοπέλα, καθώς ο ένας άνδρας την βίασε, ενώ παράλληλα το ζευγάρι της αφαίρεσε ποσό 10.000 ευρώ που είχε μαζί της και τα χρυσαφικά που φορούσε.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των δραστών έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, ενώ σε βάρος τους έχει σχηματισθεί και δικογραφία.

Με πληροφορίες από patrisnews.com