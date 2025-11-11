Απολογούνται σήμερα (11/11) οι μαθητές που εμπλέκονται σε περιστατικό αγοραπωλησίας κάναβης σε σχολείο στη Δυτική Αχαΐα που είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση μαθητή μετά από χρήση ναρκωτικών.

Δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα

Οι Αρχές έχουν σχηματίσει δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος των ανηλίκων, για τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ένας 13χρονος μαθητής, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Γυμνασίου στη Δυτική Αχαΐα, χρησιμοποίησε κάνναβη εντός του σχολικού συγκροτήματος. Αποτέλεσμα αυτής της πράξης ήταν η εμφάνιση έντονων σπασμών, με αποτέλεσμα ο μαθητής να διακομιστεί άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Σημειώνεται ότι μετά από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 13χρονος είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά από δύο 15χρονους μαθητές, οι οποίοι του τα πώλησαν με αντίτιμο 15 ευρώ. Η αστυνομία αφού εντόπισε τους δύο 15χρονου προχώρησε σε συλλήψεις. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια ερευνών στις οικίες τους, βρήκαν και κατάσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Επιπροσθέτως, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε γονέων των ανήλικων κατηγορουμένων για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους, σε συνέχεια της διαπίστωσης ότι δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή της εγκληματικής δραστηριότητας των παιδιών τους.

Κ. Κ.

Πηγή: Με πληροφορίες από την ΕΡΤ