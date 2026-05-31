Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικές Αρχές τα ξημερώματα του Σαββάτου 31 Μαΐου, σε άνδρα στην Κάτω Αχαΐα για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Ο συλληφθείς είχε εγκαταστήσει στο αυτοκίνητό του τεράστια ηχεία. Ειδικότερα, είχε τοποθετημένο στερεοφωνικό συγκρότημα συνδεδεμένο με ενισχυτή και ηχείο, το οποίο είχε βάλει σταθερά στον χώρο των αποσκευών.

Δείτε εικόνες από το σύστημα ήχου που είχε φτιάξει ο συλληφθείς:

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, αναπαρήγαγε μουσική σε μεγάλη ένταση, όσο κινείτο, με αποτέλεσμα να διαταράσσει την κοινή ησυχία των κατοίκων της περιοχής.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το αυτοκίνητό του, έναν ενισχυτή ήχου, και ένα ηχείο ως μέσα διατάραξης της κοινής ησυχίας.